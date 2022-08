Sebastián Beccacece recordó su pelea con Marcelo Gallardo

El encontronazo entre ambos técnicos se dio en el partido disputado el pasado 5 de junio, cuando Beccacece bloqueó un lateral del Millonario y esto generó la crítica del Muñeco desde su banco de suplentes.

Embed

"Está loco", dijo Gallardo y ahí respondió el del Halcón a los gritos: "¿Qué te pasa?", "¿Quién sos?". Esto lejos de quedar en el campo de juego, continuó en los vestuarios, donde aseguraron que estuvieron a punto de cruzarse a golpes de puño.

nXcY48oOnU9-OB7n.mp4

"A mí no me generó ningún conflicto interno. Yo hice algo que estaba mal y fui expulsado. Yo respondo a lo que me gesticula Marcelo (Gallardo) porque me pareció desubicado. Nada más que eso. Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro lo que está bien o está mal, cuando hay alguien que está para impartir justicia, me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente. Y yo respondí", se justificó el técnico de Defensa y Justicia.

En la misma línea, agregó: "No importa quién está enfrente, no importa si ganás 14 títulos, 20, 50, o si no ganás ninguno. A mí me parece que para que uno genere en el otro esa autoridad por lo menos tiene que responder de una manera ética y moral a lo largo del tiempo intachable. Y eso no ha pasado porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo han sido increíbles".

"Está instalado que al que gana no se lo toca, o que hay que cuidarlo. También están las instituciones en el medio, y River hace muy bien eso que protege a sus líderes. A mí no me generó nada (la pelea), más allá de que fue una simple discusión. Es verdad que para que haya una discusión tienen que haber dos personas y me haré cargo de la parte que me toca", sentenció sobre el conflicto con el Muñeco.