"Para mí fue perjudicial cambiar mucho de técnico en tan poco tiempo. Creo que se genera una inestabilidad permanentemente, creo que hay que tratara de soportar un proyecto, pero nuestro fútbol es muy exigente y resultadista", afirmó Torrico en Radio Mitre.

El jugador mendocino volvió a insistir con que al "club no le hace bien tanto cambio", al referirse a los distintos entrenadores como Jorge Almirón, Mariano Soso y Diego Dabove, que duraron muy poco tiempo en el cargo.

Sobre el estado actual del plantel, que ya cuenta con Mauro Cetto como mánager futbolístico y está buscando nuevo conductor táctico, Torrico admitió que "en todas las áreas tenemos que hacer autocrítica, tanto los dirigentes como los futbolistas".

El jugador, de 41 años, también reconoció que: "en los fracasos, yo asumo la responsabilidad que tienen los jugadores, que somos los principales protagonistas, porque somos los que entramos a la cancha".

"Sabemos que los últimos años no han sido buenos, acordes a la historia de San Lorenzo. Los técnicos pueden tomar decisiones pero la responsabilidad es nuestra", destacó.

Respecto a la licencia que se tomó el presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, Torrico sostuvo que "lo sorprendió".

"Creía que íbamos a tener la posibilidad de charlar y encaminar todo esto. Si bien eran momentos muy malos, pensé que no iba a tomar esa decisión", declaró.

El futbolista, que debutó en Godoy Cruz en su provincia natal, opinó que lo que más resultado le dio a plantel fue ser "un equipo ordenado, sólido. Ser un equipo super ofensivo, que juegue palo y palo, no nos ha dado buena respuesta".

Al referirse a su continuidad en el club de Boedo, Torrico reconoció que "estamos charlando por el tema de la renovación (del contrato), la idea es continuar por un año más, el club lo quiere y yo también, siempre en positivo y con ganas de aportar lo mío".

"Siento que tengo cuerda para rato. A esta edad la cabeza juega mucho, pero me siento con ganas, óptimo, y el tiempo que me tocó estar afuera, me sirvió para recargar las pilas y volver renovado para poder estos últimos años hacerlo de buena manera y no sufrirlo", sentenció.

Al referirse a su relación con los hermanos Romero (Ángel y Óscar), el futbolista mendocino asumió que "son grandes jugadores. Si bien hubo situaciones que las charlamos con ellos, en este ultimo tiempo no hay nada que reprocharles".

Por último y ante las versiones sobre la posible llegada de su ex compañero, Néstor Ortigoza al plantel, el ´Cóndor´ afirmó: "Me gustaría que vuelva. Lo conozco dentro y fuera de la cancha, siento que se muere de ganas de venir".

"Le diría al presidente Arreceygor, que vaya a buscar a Ortigoza", concluyó Torrico.