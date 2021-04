Sebastián Torrico: "Pegamos en los momentos justos"

Para el Cóndor, los tres puntos se justifican en que "pegamos en los momentos justos", mientras que en un análisis detallado del partido, explicó: "Los primeros veinte minutos del primer tiempo fueron buenos, después River encontró la presión y no nos dejó jugar tanto. En el inicio del complemento hicimos algo parecido al lo que fue el primer tiempo y tuvimos la suerte de concretar. Después, pudimos manejar el partido de otra manera".

Por otra parte, detalló cómo fue el proceso de volver a jugar luego de la lesión que lo alejó por más de cinco meses: "Me cuidé mucho, toda mi vida fui de entrenar y cuidarme. Me tocó superar la pandemia en 2020 y la lesión, que ya la pasé, pero siempre con trabajo y perseverancia. Sobre todo, estar bien de la cabeza para cuando me toca jugar".

En último término, admitió que la intervención más complicada "fue un mano a mano con De La Cruz que me agarró de frente y con la pelota media picando. Esa puede ser por ahí la mas importante de las atajadas de hoy".