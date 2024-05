Sebastián Villa jugará la Champions League

Ludogorets compró la totalidad del pase del futbolista, de 27 años, y ya intercambió documentos con Beroe. Queda por concretar la revisión médica y, una vez superada, firmará su contrato hasta junio de 2028.

En su último equipo, que terminó la temporada regular lejos de los primeros puestos, Villa fue una de sus figuras, exhibió un gran nivel y se despachó con cinco goles en once partidos.

Hace unos días, Villa rompió el silencio luego de su salida de Boca: "Estar en Bulgaria también ayuda a madurar mucho. Me hizo más fuerte. No es fácil estar lejos de tu familia, tampoco el tema del idioma. Pero he superado muchas adversidades en la vida y ahora el presente es muy lindo".

En junio pasado, el extremo colombiano fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por parte del Tribunal de Lomas de Zamora, a causa de una denuncia de su ex pareja Daniela Cortés por violencia de género. Por ser una pena menor, la condena resultó excarcelable.

La Justicia acusó a Villa por violencia de genero y la causa fue catalogada como "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas". Antes de conocer la sentencia el atacante colombiano había dicho sus últimas palabras en la audiencia: "Soy inocente; nunca les haría daño a Daniela ni a su familia".