Selección Argentina: mirá el spot de AFA a tres meses de la gloria

“En una tierra muy lejana dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista. La joven promesa (Kylian Mbappé) vs. The GOAT (Lionel Messi). Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos”, arranca la narración del video, una especie de tráiler de película sobre lo que ocurrió en el último Mundial.

En el tráiler se muestran inolvidables imágenes de lo que fue el camino de la Selección Argentina en Qatar, sobre todo con festejos de goles anotados por Lionel Messi.

SsuzZMnE27P_1jiM.mp4

“De los creadores de ‘Muchachos’. Dirigida por Scaloni. Protagonizada por Lionel Messi. Con Emiliano Martínez como ‘El Dibu’, Ángel Di María como ‘Fideo’. Rodrigo De Paul como ‘Mi Motorcito’ y un elenco estelar. Ganadora de cuatro premios The Best. Récord mundial de espectadores. No apta para cardíacos. La película que más veces vas a ver en tu vida, por suerte, no es una película”, amplió la producción.

Además, se anticipa que el plantel tendrá la oportunidad de celebrar la conquista en los partidos amistosos de marzo: el jueves 23 ante Panamá, en el estadio Monumental, y el martes 28 frente a Curazao, en Santiago del Estero.

"A 3 meses del día más feliz de nuestras vidas!! A días del reencuentro más esperado. La copa está en casa. Los campeones vienen a levantarla una vez más", resaltó el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia en sus redes sociales.