"Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche (por el jueves). Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó", publicó Sanabria en su cuenta de Instagram @tsanabria9.

"No haría nunca nada parecido hacia un compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto. ¿Qué ejemplo le estaría dando a mis hijas cometiendo un acto así? Les recomiendo que vean todas las imágenes", agregó el delantero paraguayo.

capturasanabria.jpg

Una toma de la transmisión televisiva, con el delantero paraguayo de espaldas y frente al astro argentino, generó la duda sobre un escupitajo lanzado como respuesta a un entredicho producto del juego.

Sin embargo, desde otra perspectiva, se comprueba que Sanabria salivó hacia adelante, en dirección a Messi, pero sin intención de agredirlo ya que el capitán argentino se encontraba a una distancia considerable para su alcance.

Messi, por su parte, contó que en la cancha no vio lo que había ocurrido con Sanabria. "La verdad es que no lo vi. Me dijeron ahí, en el vestuario, que uno de ellos me había escupido", aseguró en conferencia de prensa.

Y al cabo, optó por restarle importancia, con una ironía: "No sé quién es el chico este. Tampoco quiero darle importancia; si no, va a salir a hablar en todos lados y es peor, se hace conocido. Así que mejor dejarlo ahí".