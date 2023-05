Selección Sub-20: Facundo Buonanotte jugará el Mundial

Pese a que en primera instancia el club inglés avisó que no le daría al zurdo surgido en Rosario Central autorización para viajar, el volante de 18 años presionó y logró convencer a Roberto De Zerbi, entrenador de las Gaviotas, para que lo deje salir.

Hace algunos días, Javier Mascherano había viajado por Europa para reunirse con representantes de los clubes europeos que tienen en sus filas a futbolistas de la Albiceleste, y el Brighton no fue la excepción. Y aunque el Jefecito no tuvo éxito, en el club inglés dieron marcha atrás por dos razones.

buonanotte brighton.webp Facundo Buonanotte lleva un gol convertido en la Premier League.

La primera y fundamental fue la insistencia de Buonanotte, quien no solo hizo presión en el club sino que también tuvo una charla con el DT italiano de 43 años. Y la segunda es que el conjunto blanquiazul perdió en las semifinales de la FA Cup contra el Manchester United, por lo que el rosarino solo se perdería dos partidos de Premier League.

Así, Buonanotte podrá tomarse revancha del Sudamericano Sub 20, no solo por el adverso resultado obtenido -Argentina quedó eliminada en fase de grupos y no clasificó al Mundial: lo jugará por ser sede-, sino también a nivel personal, ya que en dicho torneo, sufrió una dura lesión (traumatismo de columna cervical y cráneo) en la primera fecha que lo marginó de toda la competencia.

Buonanotte está en la lista preliminar que dio Javier Mascherano de 37 apellidos, y pese a que dicha nómina debe reducirse a 21, no caben dudas de que el ex Canalla será una de las fijas, al igual que Luka Romero, Valentín Carboni, Matías Soulé y Máximo Perrone, quienes militan en clubes europeos y ya fueron notificados por sus equipos que podrán viajar a la cita mundialista.

Garnacho y Paz, los dos que se quedarían afuera

Alejandro Garnacho, que recientemente anunció que será papá, y Nicolás Paz no serán cedidos por sus clubes para el Mundial Sub 20, salvo giros inesperados de 180 grados.

A pesar de los intentos de Mascherano, y de la intención de ambos futbolistas de venir a jugar con la Selección Argentina, Manchester United no quiere saber nada con largar a Garnacho, quien no jugó el Sudamericano, debido a que se juega su clasificación a la próxima UEFA Champions League y también tendrá la final de la FA Cup ante Manchester City.

Del mismo modo, Real Madrid no pretende ceder a Paz, que sí participó del Sudamericano en enero, ya que el enganche es una de las figuras del equipo filial Merengue, Real Madrid Castilla, que está próximo a lograr el ascenso de categoría.

La lista preliminar de convocados a la Selección Argentina por Javier Mascherano para el Mundial Sub 20

Arqueros: Nicolás Claa (Lanús), Franco Herrera (Barracas Central), Federico Gomes Gerth (Tigre) y Lucas Lavagnino (River).

Defensores: Agustín Giay (San Lorenzo), Nahuel Arias (San Lorenzo), Lautaro Di Lollo (Boca), Valentín Barco (Boca), Ulises Ciccioli (Rosario Central), Brian Aguilar (Lanús), Valentín Gómez (Vélez), Felipe Sánchez (Gimnasia de La Plata), Renzo Malanca (Huachipato de Chile), Román Vega (FC Barcelona), Franco Carboni (AC Monza) y Julián Aude (Los Angeles Galaxy).

Mediocampistas: Lucas Besozzi (Central Córdoba de Santiago del Estero), Tiago Palacios (Talleres de Córdoba), Gino Infantino (Rosario Central), Christian Ordoñez (Vélez), Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata), Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata), Máximo Perrone (Manchester City), Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa), Nicolás Paz (Real Madrid), Valentín Carboni (Inter de Milán), Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion), Juan Gauto (Huracán), Federico Redondo (Argentinos), Esteban Lucero (Defensa y Justicia) y Tomás Avilés (Racing).

Delanteros: Alejo Véliz (Rosario Central), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Alejandro Garnacho (Manchester United), Brian Aguirre (Newell's) e Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).