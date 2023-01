Fue un encuentro amistoso frente a Mushuc Runa que terminó con victoria 1-0 gracias al gol de Carlos Rodríguez, y del cual el Kun jugó 18 minutos arrancando como titular. En ese lapso, tuvo un par de intervenciones con la pelota, pero no convirtió ni logró tener chances de gol.

“Yo sentía que me iba a quedar alguna, pero el entrenador me sacó. Me voy a ir a las piñas. ¿Puedo volver a entrar?“, bromeó el argentino tras salir del campo y sumarse al stream. Y agregó: "El árbitro no entendió que la noche era mía, me dijo si se tiraba antes capaz lo cobraba. Yo lo pateaba fuerte al medio”.

La frase del Kun fue por una jugada en la que Adonis Preciado desbordó por derecha, se metió en el área y cayó, pero el réferi no sancionó la pena máxima. Sin embargo, no fue la que hizo más ruido, ya que minutos después se cruzó con un espectador que quiso hacerle una broma.

Es que del otro lado de la pantalla un usuario le pidió un saludo para un tal Elver Galarga, a lo que el ex Manchester City respondió: “Sí, claro. ¿Qué querés que diga Elver Galarga? Dale, ese chiste ya fue. Si querés te digo ‘vení agarrame bien la verga’”.

Vale destacar que la poca duración de Agüero en cancha se debe a que recientemente, jugando para su equipo KuniSports frente a Porcinos por la Kings League, sufrió un desgarro en el aductor derecho. Eso sumado a su problema cardíaco que lo retiró del fútbol anticipadamente.

Los videos de la Noche Amarilla

