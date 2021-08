Sigali: "Otra vez se nos escapan dos puntos de local"

El defensor Leonardo Sigali habló luego de que Racing empate 0-0 con Central Córdoba y mostró su enojo por no haber conseguido el triunfo en su cancha. "Me da bronca porque otra vez se nos escapan dos puntos de local", confió aunque su equipo haya quedado temporalmente en la cima de la tabla de posiciones.

El defensor analizó el desarrollo del partido y comentó: "Creo que el equipo intentó y buscó. Tuvimos un muy buen primer tiempo en donde apretamos mucho al rival, controlamos un poco mas el balón y tuvimos más situaciones. En el segundo ya se hizo muy trabado, no pudimos llegar con pelota dominada y clara al arco rival. No tuvimos esa claridad del primer tiempo. Es una lastima porque perdimos dos puntos".



Sin embargo también vio cosas positivas del equipo: "Yo creo que estamos evolucionando en todos los aspectos, ofensivos y defensivos. Me gusta el carácter del equipo para salir a buscar desde el primer minuto. Controlamos el juego y ellos tuvieron solo una chance importante, después tiros desviados o muy apurados. Estoy muy seguro de mi grupo porque sé que lo vamos a sacar a delante y esto va a seguir".



Al ser consultado por la clave del funcionamiento defensivo, habiendo recibido solo un gol hasta el momento, Sigali respondió: "Lo fundamental es el trabajo en equipo. No solo la línea defensiva es la que trabaja si no que tenemos delanteros insoportables que hacen todo por el grupo y el equipo. Sabemos que ellos son los primeros defensores y desde ahí nace todo".



Concluyó el diálogo haciendo referencia al próximo encuentro frente a Boca y a lo que queda del torneo: "Es un equipo grande y con exigencias, será duro. Pero partido tras partido vamos creciendo y eso se va notando dentro de la cancha. Es un torneo largo así que tenemos que dar pelea".