Sigali podría irse de Racing por la crisis económica

El Osito la tiró en una entrevista que le realizaron los colegas del Super Mitre Deportivo, donde el defensor confirmó que su representante empezó a dialogar con la dirigencia del club para una actualización de su contrato. Aunque enseguida aclaró que la continuidad confirmada del técnico Eduardo Coudet "influye" para inclinar la balanza para seguir en Racing.

"Cuando llegue a Racing sabía que tenía que estar a la altura del club", admitió el defensor, que también explicó: "Le debía mucho a Coudet, fue el único que me llamó con tanta insistencia para jugar en Racing. Me llamaba todos los días".

Además Sigali contó: "Me emocioné por estar en la lista de 40, fue la primera vez que me tocó, pero no terminé feliz por no quedar entre los 23 de la Copa América".