Simeone se molestó con Xavi y lo apuró: "Ahora, a demostrar"

"En el 2016, en una nota en "Universo Valdano", Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para los estilos de los equipos grandes, así que ahora va a tener la posibilidad con la llegada de los futbolistas, que va a tener ocho para utilizar sobre todo tres en la parte ofensiva, poder desplegar todo lo que él busca, quiere y se imagina", tiró el Cholo.

"Y nosotros, desde nuestro juego, intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hace daño", palpitó el histórico director técnico del Aleti en la conferencia de prensa previa.

Por su parte, Xavi replicó en su conferencia: "No creo que el entorno de Barcelona entendiera la forma de jugar del Atlético. La gente no entendería que nos encerráramos los once atrás. Habría mucha crítica".

Y Simeone había agregado: "Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida no entiende de otras situaciones. Cuando uno tuvo la posibilidad de girar y tener diferentes situaciones en su vida, entiende que no todo es una sola cosa".

Por último culminó considerando que "Es muy respetable lo que opina Xavi porque tiene la capacidad de haber convivido en su etapa en el Barcelona con grandísimos futbolistas, grandes entrenadores y enormes éxitos. Ahora, a tratar de demostrarlo dentro del entrenador que es, que seguramente sea muy bueno".