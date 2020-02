Hay tres alternativas para echar a rodar: o juega Pinola y no se toca el sistema o se vuelve a la línea de 5 y se suma un volante en la ofensiva, o juega con tres delanteros. Tiempo para los ensayos sobra ya que recién viajarán a Santa Fe el domingo sabiendo resultados de los escoltas y que el rival, Unión , pondrá suplentes porque el jueves debuta en la Sudamericana frente a Mineiro de local.

Plan A (3-3-2-2): Es el que menos retoques necesita. Entraría Pinola de zaguero por la izquierda, con Rojas de líbero, y Martínez Quarta por la derecha. El resto no cambia: Montiel y Casco con Enzo Pérez en la segunda línea, luego el doble enganche con De la Cruz y Nacho Fernández y arriba Suárez con Borré. Aquí la duda pasa porque en el cuerpo técnico no ven al cien a Pinola para jugar en ese sistema y saben que es un parche por el tema de la velocidad y el juego aéreo. Pero claro, gana en experiencia y el rival no sería de tanta exigencia.

Plan B (4-1-3-2): Este sería un esquema que supo usar mucho el año pasado. Armani con Montiel, Rojas, Martínez Quarta y Casco: Enzo Pérez con tres creativos delante como Nacho, De la Cruz y Ferreira o Juanfer Quintero y hasta puede ir Ponzio soltándose Enzo de interior izquierdo. Delante la dupla Borré con Suárez.

Plan C (4-1-2-3): Este sería el plan más arriesgado, ya que sumaría en lugar de un volante a un delantero que puede ser Scocco por adentro y por afuera Suárez y Borré. Con Nacho y De la Cruz ayudando a Enzo Pérez y la línea de 4 mencionada de Montiel, Rojas, Martínez Quarta y Casco.

Las definiciones están atadas al regreso de Gallardo al entrenamiento, a los ensayos de mañana y pasado, al equipo que ponga Unión el jueves y, sobre todo, a cómo se vayan desarrollando los resultados de los otros partidos porque el Millo juega es el último en jugar. Boca juega el sábado de local con los tucumanos y Lanús enfrenta a Argentinos el viernes.