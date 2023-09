Sin Messi, el Inter Miami empató el clásico con Orlando

El conjunto "rosa" del Tata Martino se adelantó en el minuto siete del complemento, con el gol de David Ruiz, y a los 21 empardó el juego Duncan McGuire.

En el Inter fueron titulares los argentinos Tomás Avilés y Benjamín Cremaschi. Luego, ingresó el delantero Facundo Farías.

El Inter Miami formó con: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Sergey Krivtsov, Noah Allen; David Ruiz, Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi, Robert Taylor; Leandro Campana y Josef Martínez.

El miércoles, el Inter Miami afrontará la final de la US Open ante Houston Dynamo, con la posible presencia de Messi, su estrella.

En esta fecha 34 de la MLS hubo varios goles argentinos. Thiago Almada marcó el segundo tanto en el 4 a 1 del Atlanta United ante Montreal Impact; otro ex Vélez, Alvaro Barreal y el ex Boca, Luciano Acosta en el triunfo 3 a 0 de Cincinnati ante Charlotte FC; Tomás Chancalay aportó el primer grito en la igualdad de New England Revolution 2 a 2 ante Chicago Fire y finalmente Julián Fernández (otro ex Fortín) marcó el tercero de New York FC, 3 a 0 a Toronto FC.

Posiciones de la Zona A: Cincinnati 62 puntos; Orlando City 51; Columbus, Philadelphia, Atlanta United y New England Revolution 49. Inter Miami tiene 32 puntos y está penúltimo.

Zona B: St Louis 53; Los Angeles FC y Seattle Sounders 45.