En mayo de ese año, y siendo ya un árbitro de renombre en el fútbol europeo, fue capturado por la policía en una redrada en la ciudad de Bijeljina, Bosnia. Vincic se encontraba en una cabaña cuando fue detenido por presunta vinculación con una red de prostitución, de tráfico de drogas y armas. En el lugar, las autoridades descubrieron a nueve mujeres, 26 hombres, 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10 mil euros en efectivo.

El juez, con licencia FIFA desde 2010, fue arrestado por ser vinculado con Tijana Maksimovic, conocida como Tijana Ajfon, quien fue sospechosa de ejercer y liderar una red de prostitución y proxenetismo. Más tarde, la investigación policial arrojó que el árbitro no armó el encuentro. “Yo estaba sentado en una mesa con mi acompañante y de repente, entró la policía. Yo no sabía por qué, y después de haber testificado, puedo decir que yo no tenía nada que ver con el motivo de aquella investigación”, dijo el esloveno tiempo después.

“Después de una reunión con algunos socios comerciales nos invitaron a una celebración en una cabaña, a lo que acudimos. Luego de la redada policial, fuimos invitados a una entrevista informativa, en la que les expliqué que no conocía a estas personas en absoluto. Con el transcurrir de las horas me dieron luz verde para que pudiera regresar a Eslovenia. Fue el error más grande de mi vida”, explicó. “Estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado”, esgrimió la Federación eslovena.

Vincic es considerado el mejor árbitro del fútbol de su país y en su carrera ya dirigió muchos partidos de la Champions League, Europa League, Eliminatorias mundialistas europeas y para las Eurocopas 2016 y 2021, Liga de las Naciones de UEFA, y campeonatos juveniles en el Viejo Continente, Sub-17 y Sub-19. Además, impartió justicia en la última final de Europa League entre Eintracht Frankfurt y Rangers. Ahora, estará a cargo del debut de Argentina en Qatar.

