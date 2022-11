Mundial de Qatar: el Ascenso dice presente en el certamen

El delantero de 22 años juega en el Imbabura de la Serie B, segunda categoría del fútbol ecuatoriano. Disputó 10 partidos y convirtió 11 goles en lo que va de la temporada, y su proyección a futuro, sumado a sus buenas cualidades técnicas, no solo lo hicieron ganarse un lugar sorpresivamente en la lista de Gustavo Alfaro, si no también un salto: en enero pasará a Independiente del Valle. Y en el estreno mundialista ya sumó minutos.

"Cada vez que veo a Kevin me recuerda a mis años de lucha, cuando estaba en el Ascenso argentino. No tienen una idea lo lejos que me quedaba el fútbol de Primera, ni que hablar un Mundial. Estoy para dar oportunidades, las que alguna vez me dieron a mí. La frescura que tiene, la humildad y generosidad que tiene... Se puso la camiseta de Ecuador y entró en un partido internacional. No sé si hubiese tenido el coraje que tuvo ese pibe. Lo hizo con una soltura como si hubiese estado jugando en Imbabura. Celebro esas apariciones y me encantan estos desafíos", opinó Alfaro sobre el Leopardo.

Todos los futbolistas del Mundial de Qatar que juegan en el Ascenso

En total son 49 los jugadores presentes en la Copa del Mundo que no militan en Primera División, distribuidos en 15 Selecciones, de las cuales Gales es la que mayor cantidad tiene, con 12 de 26. Claro, varios de ellos juegan en el Championship, segunda categoría del fútbol inglés, al igual que muchos de los de las demás Selecciones. Pero hay dos que juegan en la ¡cuarta división inglesa! Ellos son Chris Gunter (Wimbledon) y Jonathan Williams (Swindon Town).

Y otros en la tercera: Matthew Smith (MK Dons) y Joe Morrell (Portsmouth). Los restantes juegan en la segunda: Adam Davies (Sheffield United), Mark Harris (Cardiff City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Allen (Swansea City), Sorba Thomas (Huddersfield), Tyler Roberts (Burnley), Rubin Colwill (Swansea City) y Ben Cabang (Cardiff City).

Australia: Harry Souttar (Stoke City, Inglaterra), Bailey Wright (Sunderland, Inglaterra), Riley McGree (Middlesbrough, Inglaterra), Thomas Deng (Niigata, Japón), Mitchell Duke (Okayama, Japón), Jackson Irvine (St. Pauli, Alemania) y Fran Karacic (Brescia, Italia).

Senegal: Seny Dieng (QPR, Inglaterra), Mamadou Loum (Reading, Inglaterra) y Iliman Ndiaye (Sheffield United, Inglaterra), Ismaila Sarr (Watford, Inglaterra) y Formose Mendy (Amiens SC, Francia).

Túnez: Ali Abdi (SM Caen, Francia) y Hannibal Mejbri (Birmingham City, Inglaterra).

Ghana: Abdul Rahman Baba (Reading, Inglaterra) y Antoine Semenyo (Bristol City, Inglaterra).

Estados Unidos: Ethan Horvath (Luton Town, Inglaterra) y Josh Sargent (Norwich, City).

Japón: Gaku Shibasaki (Leganés, España) y Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf, Alemania).

Polonia: Kamil Glik (Benevento, Italia) y Krystian Bielik (Birmingham City, Inglaterra).

Irán: Amir Abedzadeh (Ponferradina, España) y Saeid Ezatolahi (Vejle BK, Dinamarca).

Marruecos: Ilias Chair (QPR, Inglaterra), Walid Cheddira (Bari, Italia) y Zaroury (Burnley, Inglaterra).

Camerún: Gael Ondoua (Hannover 96, Alemania) y Olivier Ntcham (Swansea City, Inglaterra).

Canadá: Junior Hoilett (Reading, Inglaterra) y Liam Fraser (KMSK Deinze, Bélgica).

Costa Rica: Patrick Sequeira (Lugo, España) y Jewison Bennette (Sunderland, Inglaterra).

Arabia Saudita: Asiri y Al-Yami (ambos del Al Ahli, Arabia Saudita).

Corea del Sur: Yu-min Cho (Daejeon Hana, Corea del Sur).

Ecuador: Kevin Rodríguez (Imbabura, Ecuador).