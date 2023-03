Sorteo de la Copa Libertadores: hora, TV y equipos

El evento se llevará a cabo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, y comenzará a las 21 (hora argentina). Será transmitido en vivo por las pantallas de ESPN y Fox Sports, y por las plataformas de streaming de Star+ y Facebook Watch. Antes del sorteo, se le hará un homenaje a la Selección Argentina por el título en el Mundial de Qatar.

Copa Libertadores

El sistema de competencia será el mismo de la última edición: 32 equipos divididos en 8 grupos de 4 clubes cada uno. Los dos primeros de cada zona accederán a los octavos de final, mientras que los terceros pasarán a la Copa Sudamericana.

Para el sorteo, los clubes están distribuidos en cuatro bombos, de acuerdo al ránking Conmebol de cada uno. Los grupos estarán compuestos por un equipo de cada bombo, y los equipos de un mismo país solo podrán cruzarse en un grupo si uno de ellos proviene de las fases previas.

Bombo 1: Flamengo (BRA), River (ARG), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Nacional (URU), Athletico Paranaense (BRA), Independiente del Valle (ECU) y Olimpia (PAR).

Bombo 2: Libertad (PAR), Atlético Nacional (COL), Internacional de Porto Alegre (BRA), Barcelona (ECU), Racing (ARG), Corinthians (BRA), Colo Colo (CHI) y Fluminense (BRA).

Bombo 3: Bolívar (BOL), The Strongest (BOL), Melgar (PER), Alianza Lima (PER), Argentinos Juniors (ARG), Metropolitanos (VEN), Aucas (ECU) y Monagas (VEN).

Bombo 4: Liverpool (URU), Deportivo Pereira (COL), Ñublense (CHI), Patronato (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Independiente Medellín (COL), Sporting Cristal (PER) y Cerro Porteño (PAR).

Copa Sudamericana

La modalidad cambió con respecto a la última edición: se mantendrá el sistema de 32 equipos divididos en 8 grupos de 4 clubes cada uno, pero a diferencia del 2022, ahora el primero de cada zona accederá directamente a los octavos de final, mientras que los segundos disputarán 16avos de final contra los terceros de los grupos de la Copa Libertadores.

Bombo 1: Peñarol (URU), São Paulo (BRA), Santos (BRA), LDU Quito (ECU), Estudiantes (ARG), Emelec (ECU), San Lorenzo (ARG) y Santa Fe (COL).

Bombo 2: Defensa y Justicia (ARG), Guaraní (PAR), Red Bull Bragantino (BRA), Universitario (PER), Deportes Tolima (COL), Botafogo (BRA), Newell's (ARG) y Palestino (CHI).

Bombo 3: Oriente Petrolero (BOL), Estudiantes de Mérida (VEN), Danubio (URU), Tigre (ARG), América MG (BRA), Blooming (BOL), Goiás (BRA) y U. César Vallejo (PER).

Bombo 4: Audax Italiano (CHI), Gimnasia (ARG), A. Puerto Cabello (VEN), Tacuarí (PAR), Millonarios (COL), Fortaleza (BRA), Huracán (ARG) y Magallanes (CHI).