Por la séptima fecha de la Superliga, Racing venció por 2 a 1 a Arsenal en el Cilindro de Avellaneda y sumó su tercer triunfo consecutivo. Los tantos de la Academia fueron de Darío Cvitanich y Lisandro López, mientras que Nicolás Giménez descontó para los de Sarandí.

Los dirigidos por Eduardo Coudet, que ostentan tan solo una derrota en el torneo, no caen hace cuatro encuentros y se afianzan en la zona alta de la tabla de posiciones, a cinco del líder Boca. Por su parte, los de Rondina perdieron en tres de los últimos cuatro encuentros y deberán recuperarse rápidamente si no quieren empezar a ver los puestos descensos como un peligro inminente.

En el inicio, Racing arrancó con ritmo y fue el que intentó imponer su juego en casa pero Arsenal no se quedó atrás, le jugó de igual a igual desde el minuto cero y convirtió al partido en un encuentro de ida y vuelta por momentos, donde los dos no pararon de intentar lastimarse el uno al otro. Pero el primero que golpeó fue Racing, ya que, a los 26 minutos, Darío Cvitanich, de cabeza, tras una mala salida de Maximiliano Galiardo, abrió el marcador en el Cilindro. A partir de ahí, el “Arse” pasó de tener todo controlado a los nerviosismos y, de eso, a jugar con uno menos, tras un cabezazo de Franco Sbuttoni a ‘Cvita’, a lo Zidane, con el que se fue expulsado. Pero las rojas seguirían: a los 34’, los de Coudet también se quedarían con diez tras la doble amonestación al Nery Domínguez. Las cosas volvían a estar parejas en cuanto a los integrantes en el campo de juego. Aunque, pese a las chances de los de Avellaneda, y la fragilidad defensiva de los de Sarandí, las cosas no cambiarían mucho más.

cvitanich racing arsenal NA

En el segundo tiempo, Arsenal pegó temprano y, a los ocho minutos, Nicolás Giménez, que ya había tenido algunas chances peligrosas en su haber, marcó de tiro libre e igualó las cosas en el Cilindro. Pero los de Coudet no bajaron la intensidad y, apenas 600 segundos después, volverían a ponerse en ventaja en los pies del eterno Lisandro López para la alegría de todos los académicos. A partir de ahí, la Academia se replegó, tuvo menos chances de peligro, pero pudo, en base a esto, tener mayor control del balón que Arsenal que, pese a intentar llegar al área rival y generar daño, principalmente mediante contraataques, no pudo hacer mucho para igualar las cosas y llevarse algo de Avellaneda.

Racing Arsenal Walter Papasodaro/Diario Popular

De esta manera, se fue el encuentro en el Estadio “Presidente Juan Domingo Perón”, con un triunfo merecido para Racing y la sensación en Arsenal que, de haber tenido más efectividad en el área y manejo en el mediocampo, el resultado final podría haber sido distinto.

Con este resultado, los de Avellaneda se afianzan en la parte alta de la tabla con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y una igualdad y, en la próxima fecha, enfrentarán a Rosario Central. Por su parte, los de Sarandí perdieron la oportunidad de seguirle el ritmo al líder Boca, aunque se posicionan en la misma zona que Racing, con los mismos puntos, pero gracias a cuatro victorias y tres derrotas. Arsenal recibirá, en la novena jornada del campeonato, a Estudiantes de La Plata.

De local y de racha

Este fue el quinto partido consecutivo por Primera División que juegan Racing y Arsenal en el Cilindro. La última vez que se enfrentaron en el Viaducto fue el 22 de febrero de 2014, hace más de cinco años. Y, como si fuera poco, la Academia está invicta en esos encuentros de local, llevándose triunfos en cada uno de ellos. La última vez que los de Sarandí se llevaron los tres puntos, fue, precisamente, en la última ocasión en la que jugaron en su casa.

De los últimos 15 enfrentamientos entre ambos, contando el de este domingo, el historial se hace más parejo, con 6 victorias para los de Coudet, cinco igualdades y cuatro triunfos para los de Rondina.

Además, en un dato que resalta el poderío de la Academia cuando juega de local, en su casa, de los últimos 17 encuentros que disputó en el Cilindro, correspondientes a todos los de la Superliga pasada y teniendo en cuenta los de la actual, Racing ganó en 12. Se le suman a este cuatro empates y apenas una derrota, ante River por la fecha tres del actual campeonato.

Los detalles del partido: