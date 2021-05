Susto en Boca: Cristian Medina dio positivo de coronavirus

"El plantel de Miguel Russo se sometió a los test PCR de rigor y, salvo el jugador Cristian Medina, que dio positivo de COVID presentando un nexo epidemiológico familiar, el resto fueron todos negativos y están a disposición del DT", anunció en club mediante su cuenta oficial de Twitter.

El volante del Xeneize, surgido de las inferiores de la institución, fue titular ante el elenco ecuatoriano y salió reemplazado a falta de diez minutos del final por el colombiano Edwin Cardona.

Será una baja sensible para Russo de cara al cierre de la fase de grupos ante The Strongest, que tendrá lugar el próximo miércoles a las 21 horas en el estadio xeneize. En dicho encuentro, Boca se jugará la clasificación, es por eso que debe asegurar la victoria para sellar su continuidad en la competencia y no depender de ningún resultado ajeno.

Por otro lado, en el predio de Ezeiza, los futbolistas que ayer igualaron sin goles contra Barcelona realizaron ejercicios regenerativos, y el resto del plantel realizó fútbol en espacios reducidos.

El club resolvió que el plantel practique en forma normal desde hoy hasta el día del encuentro como local por la Copa, aunque cabe destacar que todavía no esta confirmado si el Gobierno argentino autorizará a que se juegue en Buenos Aires, aunque la dirigencia boquense piensa que no habrá inconvenientes.

Para el partido ante el conjunto boliviano, al que derrotó por 1-0 en la altura de La Paz, volverían varios de los titulares que ayer estuvieron en el banco y jugaron solo unos minutos. Entre ellos, el volante colombiano Edwin Cardona, quien tendría la chance -ahora sin el partido de Racing en el medio- de poder ser nuevamente titular en el encuentro en el que Boca se juagará la clasificación a octavos de final de la Libertadores.