Tensión en Instituto de Córdoba: la barra brava fue a pedir explicaciones

El grupo de personas, que no fue identificada, llegó con facilidad hasta el grupo de futbolistas que se encontraba entrenando. Esto se debió a que aprovecharon el ingreso de un camión y fueron directo a pedir respuestas tras el mal momento La Gloria y la caída por 3-1 en el clásico ante Belgrano.

Aún teniendo un presente no muy bueno, el conjunto de Dabove cuenta con la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2025.

Tras lo sucedió, el entrenador tomó la decisión de cancelar el entrenamiento, en lo que el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto acudía al lugar después de enterarse del problema.

Cavagliatto no dudó en hablar con la prensa y asegurar que mañana se comunicaría con el personal policial: "Estábamos en la obra, había un guardia y se metió un camión con diez personas. Ellos vinieron a hablar. Mañana vamos a entrenar con policía y con seguridad. Ya hablé con el ministro (de Seguridad, Juan Pablo) Quinteros".

"Ellos vinieron a hablar, pidieron un cambio de actitud y explicaciones por el mal momento. Los referentes del plantel hablaron y se fueron", agregó.

El presidente contó cuando fue que Dabove lo llamó y como esto le afecta en la concentración al partido del lunes 18 de noviembre a las 21.30: "Dabove me llamó y la práctica se suspendió porque hay un hecho que no está bien, que no es común. Pensamos en el lunes con Argentinos, pero en esas condiciones no se podía". .

El comunicado del club

La Comisión Directiva del Instituto A.C.C. informa que esta mañana un grupo de individuos, aún no identificados, ingresó al predio La Agustina en el horario que el plantel se disponía a realizar su práctica habitual.

En la zona se construye el nuevo edificio de entrenamiento y estos sujetos aprovecharon el ingreso de un camión con materiales para atravesar el portón aledaño a las canchas de entrenamiento de Primera. Tras lo acontecido, se decidió suspender el entrenamiento.

El club ya realizó la denuncia ante la policía y se encuentra trabajando con los organismos de seguridad para garantizar la seguridad. El plantel regresará mañana a sus entrenamientos habituales.