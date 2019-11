Tevez: "Estoy en el lugar que quiero estar"

"No se puede poner en la balanza mi situación y mi contrato porque Boca tiene cosas más importantes que eso”, señaló. Por otro lado, luego, en declaraciones que formuló cuando se estaba yendo del campo dijo: "En ningún momento se me pasa por la cabeza imaginarme con otra camiseta que no sea la de Boca. Quiero disfrutarlo y después cuando termine el campeonato se verá”.

ADEMÁS

Duro cruce: ¿qué le dijo Maradona a la Gata Fernández en el entretiempo?

Asimismo el delantero del club “xeneize” manifestó: “Uno se tiene que empezar a hacer la idea que puede pasar. Ahora quiero disfrutar”.

Al hablar del encuentro en el cual Boca volvió a la victoria y logró un contundente 5 a 1 frente al elenco de Sarandí, Tevez dijo: “Salió todo redondo. Por suerte la gente de Boca siempre acompaña y uno se siente en casa como siempre digo”.