The Best: Dibu Martínez fue elegido como el mejor arquero de 2024

A lo largo de este último curso, Dibu Martínez fue el mejor arquero de la Copa América 2024, ganada por la Selección Argentina, tras solo un gol, en la semifinal ante Ecuador, y terminó seis de los siete partidos con la valla invicta.

También alcanzó las semifinales de la UEFA Conference League con el Aston Villa, y fue protagonista del histórico cuarto puesto del club en Premier League, que significó su primera clasificación en cuatro décadas a la Champions League. En lo que va de la competición acumula cuatro vallas invictas en seis partidos.

Dibu Martínez cosechó su segundo premio The Best, luego de haber conseguido el mismo galardón en la edición 2022, luego de lo que fue su actuación en la Copa del Mundo con la Selección Argentina. En 2023, el The Best había quedado para Ederson, arquero del Manchester City, en la consagración de su primera Champions League.

Dibu superó en la votación a los otros nominados, donde se incluía a Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia), David Raya (Arsenal/España), Andriy Lunin (Real Madrid/Ucrania), Unai Simón (España/Athletic Bilbao) y Mike Maignan (AC Milan/Francia) y al propio Ederson.