Tímido empate en cero entre Sarmiento y Newell's Old Boys en Junín

No pasó nada en Junín. Si era un partido de pretemporada, de esos donde las piernas están frías, el ritmo se va retomando de a poco y falta aceitar el funcionamiento colectivo, no se notaba. El resultado calza a la perfección porque no patearon al arco. Y eso que en la previa el duelo era interesante por la antítesis de sus respectivos entrenadores: Israel Damonte de un lado y Gabriel Heinze del otro.

A Sarmiento estos partidos le duelen. Porque pese a que jugaba con un rival que en la tabla está por encima, Newell's tiene la cabeza en la Copa Sudamericana, por lo que Heinze alineó un equipo completamente suplente. Y el Verde, sobre todo siendo local, debe aprovechar para sumar por sus dos objetivos: engrosar el promedio, pero también aspirar con meterse en copas continentales.

Sarmiento está en un buen momento, o al menos, encontró regularidad en los resultados, algo que no es poca cosa en los equipos que pelean abajo. Con este, ya son seis partidos sin perder, aunque con solo dos triunfos y cuatro empates, y contando el de esta noche, son tres 0-0 al hilo. No le convierten, pero tampoco logra convertir. Y eso que tiene poderío ofensivo.

Pero Lisandro López y Javier Toledo pelearon más de lo que jugaron, y Luciano Gondou corrió y metió más de lo que pisó el área. Y en frente, quedó evidenciado que en cancha había un equipo alternativo, porque la Lepra no pudo demostrar el nivel que venía sosteniendo, al menos a la hora de manejar la pelota. Y porque cuando Heinze movió el banco y entraron los titulares, Newell's creció.

A Sarmiento le costó llegar al área rival. Los rosarinos sí pudieron, pero abusando de los centros, recurso que sin Jorge Recalde no le sirve, porque Reasco juega mucho mejor de abajo que de arriba. De hecho, la única jugada de gol del partido fue pasados los 30' del segundo tiempo, y fue con el ecuatoriano recibiendo en el área y cediendo atrás para Marcos Portillo, que buscó el primer palo pero se encontró con Sebastián Meza.

La reacción de Newell's también despertó al Verde, pero los dos se acordaron tarde de intentar jugar, por lo que no les alcanzó el tiempo ni siquiera para insinuar llevarse el partido. Aún con cinco minutos agregados luego del tiempo cumplido, que estuvieron de sobra. El punto fue un mejor negocio para la Lepra.

En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Independiente. Newell's recibirá a Unión de Santa Fe, aunque antes irá a Brasil para chocar con Santos el martes por Copa Sudamericana, donde el empate le alcanzará para asegurarse el primer puesto del grupo.