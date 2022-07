Torrico sigue en San Lorenzo: "Merecemos otro final"

sebastian-torrico_862x485.webp

"Estuve a punto de salir. Voy a cumplir mi contrato, el club y yo nos merecemos otro final", informó "El Cóndor", quien disputó 240 partidos desde 2003, cuando arribó al club. Y luego, reveló qué lo convenció de seguir: "Fue más que nada por todo el cariño que recibí y no creo que San Lorenzo se merezca que corte un contrato de un día para el otro. Esas son las cosas que más influyeron. Acompañó todo. Resultado. Vivir todo lo que se vivió el sábado tiene otro sabor”. Claro, el 1 recibió una de las mayores ovaciones de su carrera profesional y el apoyo de todo el plantel.

“No sé si va a ser el último club de mi carrera, pero sí tengo pensado que sea mi último semestre con la camiseta de San Lorenzo. De ahora en más quiero tratar de disfrutar. Si me toca cerrar el ciclo en diciembre, cerrarlo de una manera que este último tiempo no había disfrutado", expresó Torrico, quien también comentó en diálogo con DSports: “Mi idea es volver a San Lorenzo en otro rol. Cuando me retire me encantaría formar parte".