Luego, el rosarino de 34 años contó por qué aceptó la propuesta de La Vecchia Signora: "Si un club tan importante como la Juve está unos 40 días insistiendo que venga al club, es imposible decir que no. Han estado siempre detrás, desde antes que termine el campeonato con el PSG. Me retrasé por asuntos familiares. Decidí la Juve por lo grande que es, es el más grande de Italia y tiene todo para lograr títulos". Y reveló que habló con Paulo Dybala, compañero en la Selección que recientemente fue desvinculado del club: "Me trasmitió que Juventus es como una familia. Me aseguró que me tratarían bien y eso es algo que ya he verificado".

Además, se refirió a la frase sobre él de Gianluigi Buffon, quien había dicho que "en la Serie A sería como Maradona", dicho que tuvo impacto mundial. “Diego es Diego, era lo que todos sabemos. Tengo una buena relación con Buffon, hablé con él incluso cuando fiché y quería que viniera a la Juve. Estoy tranquilo, tengo los pies en la tierra y lo haré lo mejor que pueda, como siempre lo he hecho en todos los equipos en los que he jugado. Las ganas de jugar en este equipo y volver a ganar son grandes”.

Di María firmó solo por un año porque tiene el deseo de regresar a Rosario Central para retirarse. “Lo del año ya lo dije, en el fútbol las cosas cambian rápido y mi idea es volver a Argentina", comentó. Por último, así se describió el actual campeón de América con la Albiceleste: "No cambié como jugador, soy el mismo Di María que quiere ganar y que detesta perder. Creo que la Juve me fichó por esas condiciones, lo más importante es esforzarse para ganar".

MÁS FRASES DE DI MARÍA EN SU PRESENTACIÓN:

"Me gusta habilitar y espero repartir varias asistencias. Me siento cómodo por la derecha para encarar hacia el centro, pero será el entrenador quien decida por dónde me voy a mover dentro del campo. Yo seguiré sus instrucciones"

"Conocí a Allegri y estoy seguro que trabajaremos bien juntos"

"Estoy muy feliz por coincidir con jugadores jóvenes con calidad como Dusan y Chiesa, es importante construir con mentalidad ganadora y creo que puedo aportar eso. La Juve me fue a bsucar porque sabe que doy lo mejor."

"El Mundial es una de las mejores experiencias para un jugador, pero es fundamental tener la cabeza centrada en el presente. Repito, siempre haré lo mejor para la Juve. Siempre doy lo mejor de mí en cada nuevo comienzo y así será aquí también".