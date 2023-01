Un club de la Premier League va a fondo por Nicolás González

Se trata del Leicester, único club que logró cortar la hegemonía del Big Six en largos años, cuando salió campeón de la liga inglesa en la temporada 2015/16. Sin embargo, hoy los Foxes viven otro presente: están décimo séptimos, con 17 solo puntos, a dos unidades de los puestos de descenso y 13 por debajo de las plazas de competiciones europeas.

Por eso, en busca de repuntar, los directivos y el entrenador Brendan Rodgers posaron sus ojos en el delantero surgido en Argentinos Juniors, que se perdió la Copa del Mundo a último momento por lesión.

Leicester ofertó 35 millones de euros para llevárselo, pero Fiorentina la rechazó, ya que si bien 'Speedy' no es habitual titular sí es muy considerado y no quieren desprenderse de él en este mercado de pases. Sin embargo, el club inglés no se rinde y en las próximas horas enviaría otra oferta.

González llegó a la Fiore a mediados del 2021, luego de la Copa América ganada en Brasil, por 25 millones de euros desde el Stuttgart alemán, y allí tiene contrato hasta junio del 2026. Las lesiones no le permitieron ganar tanta regularidad, y en total ha disputado 52 partidos, en los que convirtió 13 goles. Valencia de España también estaría interesado.