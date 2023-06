Un DT del ascenso explotó contra los árbitros: "Son todos mentirosos"

"Los árbitros son todos mentirosos, te cobran lo que quieren. Te conducen riéndose, en las divididas siempre nos pitan en contra", se quejó el entrenador santafesino, en rueda de prensa, luego de la derrota 0-1 de su equipo, el pasado lunes ante Deportivo Maipú. El encargado de impartir justicia fue Carlos Córdoba.

"Todos los partidos pasa lo mismo; con este árbitro (Córdoba), con Lucas Comesaña... Tienen que echar jugadores del rival por doble amarilla y no lo hacen", disparó Osella. Y apuntó: "El que tiró el centro en el gol (Luciano Herrera) debió irse expulsado. Y no sancionaron nada. Si no abrimos la boca, nos vamos al descenso".

Además, el entrenador de 52 años con pasado en Newell's Old Boys y Ferro, entre otros clubes, advirtió que en otras canchas "nos hacen sentir que somos visitantes". "Nos meten con infracciones, nos cobran al revés todas las divididas", lamentó.

Chaco For Ever está último en la Zona B de la Primera Nacional con 13 puntos en en 18 partidos. Si el torneo finalizara hoy, el equipo Albinegro estaría descendiendo al Federal A. Su próximo rival será el puntero Independiente Rivadavia de Mendoza, el sábado a las 16.10, por la fecha 20.