"Te lo voy a decir con toda la sinceridad. Están pendientes porque la gente quiere ver a Messi, pero si me preguntas a mí, quiero que juegue. ¿Por qué? He visto los peores dos partidos de su carrera en la ciudad de La Paz, donde yo lo he visto sufrir. Psicológicamente lo mata", aseguró Fernández, quien atajó en 25 partidos para la Selección de Bolivia, en diálogo con D Sports Radio.

Messi visitará por cuarta vez a Bolivia en La Paz. ¿Cómo le fue? Una victoria (en el camino hacia Qatar 2022), un empate (con Alejandro Sabella como DT) y una derrota (aquel doloroso 6-1 del combinado dirigido por Diego Maradona). A pesar de ese historial equilibrado, Fernández cree que el martes aumentarán las derrotas: "No veo mucha diferencia. Argentina siempre es superior, pero siempre está asustada de ir a jugar a La Paz. Es un común denominador de todas las selecciones. Siempre va a asustada a pesar de que ha sacado resultados importantes en su momento".

Leo llega con mucho desgaste físico a este partido pero Scaloni confirmó en conferencia de prensa que estará en el partido: "Que Messi viaje es una sensación positiva. Entonces, si viaja es para jugar, seguro. Como entrenador le hubiera dicho que se pegue la vuelta y descanse para estar en su club. Sabemos que siempre quiere jugar, así que veremos el martes qué decisión tomamos", continuó sobre su presencia en La Paz.

Los tubos de oxígeno en la Selección Argentina

Al arribar a La Paz en la noche del domingo, el plantel de la Selección Argentina llegó portando tubos de oxígeno individuales para contrarrestar los efectos de la altura. Los casi cuatro mil metros sobre el nivel del mar son imponentes y todos los equipos intentan cuidarse de ellos cuando visitan la capital boliviana. Para Fernández, sin embargo, ese temor no debería ser tal: "Es exagerado. La altura no gana sola. Bolivia no va al Mundial desde 1994. Es complicado jugar en La Paz, pero tenés que jugar diferente. Son estrategias y Scaloni ya lo hizo en su debut y le salió bien.