Un jugador de la Selección Argentina se bajó del Preolímpico: duro comunicado de AFA

El defensor de Defensa y Justicia está próximo a ser vendido al Werder Bremen, donde ya tendría arreglado un contrato por cuatro años, pero el club alemán puso como condición que el futbolista se sume automáticamente al equipo y no participe del Preolímpico.

El problema para la Selección Argentina Sub 23 y su entrenador Javier Mascherano es que la FIFA solo permite cambios en la lista definitiva de convocados, la cual ya fue entregada, en caso de lesiones. Por eso, no solo Malatini no disputará el torneo, sino que además el DT no podrá reemplazarlo, por lo que el plantel quedará conformado por 22 jugadores.

Julián Malatini no podrá jugar el Preolímpico si se concreta su venta a Werder Bremen.

La negociación está muy avanzada y se cerrará en las próximas horas. De hecho, el futbolista de 22 años abandonó el predio de Ezeiza donde esta concentrado el equipo argentino, debido a la postura por ahora inflexible del Werder Bremen de no cederlo.

Malatini, que puede oficiar de zaguero central o lateral derecho, jugó en 2023 a préstamo desde Talleres de Córdoba en el Halcón de Varela, que ejecutó la opción de compra que incluía el acuerdo de cesión a fines de diciembre. Si bien no trascendieron los montos de la operación, Defensa lo vendería en una cifra sumamente mayor a la que desembolsó para comprarle el pase.

Por su lado, Mascherano pierde una alternativa importante para el Preolímpico, que se disputará entre el 20 de enero y el 11 de febrero y otorgará dos plazas a los Juegos Olímpicos de París 2024. Es la segunda baja, luego del desgarro que sufrió Pedro De la Vega: lo reemplazó Claudio Echeverri, de River, quien se sumará en los próximos días.

El duro comunicado de la AFA por la situación de Malatini

"La Asociación del Futbol Argentino comunica que tanto el futbolista Julian Malatini (integrante de la lista de convocados para el torneo preolímpico 2024), como su agente y su Club Defensa y Justicia, han decidido de manera unilateral negociar la transferencia del deportista a un club alemán sin, además, haberlo puesto en conocimiento de la asociación.

De esta forma, el futbolista, desde el día de ayer, se ausenta de la concentración del Seleccionado Argentino.

Por último, en caso de concretarse la transferencia y que el club destino no apruebe la cesión del jugador, la lista de Argentina lamentablemente deberá contar únicamente con 22 futbolistas en virtud que no existe la posibilidad reglamentaria de reemplazarlo".

La lista de convocados de la Selección Argentina Sub 23 para el Preolímpico

Arqueros

Leandro Brey (Boca)

(Boca) Rocco Ríos Novo (Lanús)

(Lanús) Fabricio Iacovich (Estudiantes de LP)

Defensores

Marco Di Cesare (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Joaquín García (Vélez)

(Vélez) Nicolás Valentini (Boca)

(Boca) Valentín Barco (Boca)

(Boca) Lucas Esquivel (Athletico Paranaense)

(Athletico Paranaense) Aaron Quiros (Banfield)

(Banfield) Gonzalo Luján (San Lorenzo)

(San Lorenzo) Julián Malatini (Defensa y Justicia)

Mediocampistas

Federico Redondo (Argentinos Juniors)

(Argentinos Juniors) Juan Sforza (Newell's)

(Newell's) Ezequiel Fernández (Boca)

(Boca) Cristian Medina (Boca)

(Boca) Juan Nardoni (Racing)

(Racing) Thiago Almada (Atlanta United)

(Atlanta United) Claudio Echeverri (River)

(River) Baltasar Rodríguez (Racing)

Delanteros