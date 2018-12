De esta manera, Martínez, que actualmente cuenta con 18 años y fue citada recientemente a participar de la Selección Mayor tras el buen desempeño que tuvo con la camiseta albiceleste en el Sudamericano Sub 20 que se jugó en octubre, reveló el trágico hecho que marcó su infancia y su adolescencia.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Ludmila contó que fue abusada por el técnico de Los Andes de Munro, Eduardo Micheli, y que ya realizó la denuncia en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género del partido de Vicente López.

"Abusó de mí y de muchas otras chicas. Cuando tenía 9 años me llevaba a su oficina, cerraba la puerta, me pedía abrazos, abrazos con otro tipo de intención y se quedaba un rato largo abrazándome, me decía que le gustaba", relató.

"Lamentablemente no me pasó sólo eso. Me llevaba a un rincón de la oficina, me metía la mano abajo del corpiño y me manoseaba las tetas. Me hacía comentarios mientras me tocaba y no sólo ahí, me agarraba afuera, me hablaba al oído y me decía que íbamos a ir al cuarto", cuenta en otro de los videos; y reveló que el acusado sigue trabajando con niños.