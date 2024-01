"Me quedé cuando me vino a buscar el Getafe y me podría haber ido libre. Decidí quedarme y renovar. El sueño que tenía era jugar en la Primera de Boca. Me quedé en la mitad de la Copa, que me vinieron a buscar. Le dije a mi representante que no. Querían ejecutar la cláusula y le dije que no, que hasta la final de la Copa yo no escuchaba nada. Ahora vinieron de vuelta. Yo pienso en lo mejor para seguir creciendo en la carrera de futbolista... El sueño de todos es jugar en Europa", aseguró Barco en diálogo con ESPN.

Al mismo tiempo, el zurdo, de 19 años, que se encuentra bajo las órdenes de Javier Mascherano en la Selección Argentina Sub 23. dejó en claro que él le quería "dejar un porcentaje del pase a Boca", pero que nunca se pusieron de acuerda con los directivos. "Tratamos de negociar eso hasta último momento. Como no se llegó a un acuerdo, no me quedó otra que ejecutar la cláusula", afirmó.

Sobre los dichos de Cascini, quien lo acusó de "desagradecido", el oriundo de 25 de Mayo expresó: "No lo había escuchado antes. Me agarró de sorpresa. Después lo busqué. Me sorprendió. Ser desagradecido es irse libre. Tuve una posibilidad, renové y ahora me estoy yendo dejándole plata al club".

valentin barco betsson.jpeg "Ser desagradecido es irse libre", afirmó Valentín Barco.

A su vez, le agradeció a los hinchas, "que me ovacionaron desde el primer partido, no me alcanzan las palabras para agradecerles" y reiteró: "Desagradecido no soy, tuve la chance de irme libre, sin dejarle nada al club, pero tomé la decisión de renovar y dejarle plata".

Sobre la negociación con Boca, detalló: "Se juntaron con mi representante y mi papá, conmigo no. Tuvieron tiempo para presentar una oferta formal. Pensé que la iban a presentar en la reunión. Dijeron que la tenía que presentar yo. Dijimos que íbamos a contestar. Los llamamos durante tres días seguidos y no contestaban el teléfono. Ahí estaba sorprendido. Si tenés interés, el teléfono lo contestás".

"Capaz, si me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca", disparó el 'Colo'.

Embed "SI ME CONTESTABAN EL TELÉGONO, QUIZÁS YO SEGUÍA EN BOCA..." Valentín Barco fue muy claro sobre su postura.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/mk9CIlNA0s — SportsCenter (@SC_ESPN) January 15, 2024

Por último, Barco le agradeció también a Jorge Almirón por darle la oportunidad de asentarse en Primera, y aseguró que su relación con Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución "no tiene nada que ver con la decisión". "La tomé pensando en lo mejor para mi carrera, mi familia y mi futuro. La relación que teníamos era normal. No tomé la decisión pensando en la relación que teníamos".

Se confirmó la lesión de Marcos Rojo: sufrió un desgarro

El primer partido de la era Diego Martínez dejó un triunfo ajustado, pero un funcionamiento convincente y varios aspectos para destacar. Sin embargo, también dejó una mala noticia: Marcos Rojo sufrió un desgarro y estará varias semanas sin jugar.

El defensor, de 33 años, iba a ser titular en el amistoso del pasado sábado frente a Gimnasia y Tiro de Salta, que terminó con triunfo por 1 a 0 para el Xeneize y significó el debut del entrenador xeneize. Pero en el precalentamiento sintió una molestia que lo marginó a último momento del encuentro.

Para el partido, Martínez apostó por el refuerzo Cristian Lema para reemplazarlo, y Rojo vio el encuentro desde el banco de suplentes. Después del mismo, el futbolista se retiró del estadio con muletas y signos de dolor, lo que encendieron las alarmas del mundo Boca. Este lunes se le hicieron los estudios médicos, que confirmaron un desgarro en el gemelo izquierdo.

Embed #ParteMédico



Marcos Rojo: desgarro del gemelo interno en la pierna izquierda.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/F4GHRQP1q2 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 15, 2024

De este modo, el ex jugador de Manchester United y la Selección Argentina tendrá para un mínimo de 21 días de recuperación, por lo que se perderá toda la pretemporada, incluidos los amistosos contra Estudiantes de Caseros (el miércoles a puertas cerradas en el Predio de Ezeiza) y ante Talleres (el sábado en el Kempes, desde las 21.30).

Rojo recién regresaría para la tercera o cuarta fecha de la Copa de la Liga, ante Tigre en Victoria o Defensa y Justicia en La Bombonera, respectivamente. Y el dolor de cabeza que surge para Diego Martínez es encontrarle un reemplazante, ya que Nicolás Valentini está con la Selección Argentina Sub 23, que disputará el Preolímpico.

Las opciones del 'Gigoló' son el propio Cristian Lema, el paraguayo Bruno Valdez y el juvenil Aaron Anselmino. Aunque Boca no descarta salir al mercado de pases a buscar un zaguero central zurdo, teniendo en cuenta que los problemas físicos de Rojo son recurrentes y que Valentini es seguido de cerca por clubes europeos.

En ese sentido, el apuntado es Zaid Romero, de 22 años, cuyo pase pertenece a Estudiantes de La Plata. No es una negociación sencilla ya que el futbolista es titular en el Pincha, que jugará Copa Libertadores y lo tiene tasado en un valor que supera los seis millones de dólares.

zaid romero.png Zaid Romero, el central que gusta en Boca.

Aunque Boca tiene una carta a favor: luego de la venta de Benjamín Rollheiser a Benfica y la pretensión del club portugués de sumarlo ahora, Estudiantes le busca un reemplazante y está interesado en Vicente Taborda. Así, si el Xeneize decidiera negociar por Romero, podría buscar incluirlo en la operación.