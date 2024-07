Valentín Gómez no pasó la revisión médica en Palermo y se cayó su llegada a River

El futbolista con pasado reciente en las juveniles de Argentina había viajado a Italia en las últimas horas para realizarse los chequeos de rigor. Pero, según informaron medios italianos y luego se confirmó desde la institución de Núñez, al zaguero se le detectó un problema en el menisco de la rodilla izquierda que hizo caer la operación.

Como había mencionado el propio presidente de River, Jorge Brito, en el "Millonario" eran muy optimismas con respecto a que este jueves el jugador ya se sumara a los trabajos con el equipo, pero este bombazo reciente bajó de un hondazo la operación.

Se espera que en breve Vélez, donde el zaguero debería seguir jugando, emita un comunicado para hacer oficial que se cayó la transferencia al City Group y que además ahonde en los detalles puntuales que llevaron a caer una operación que estaba arreglada desde hace tiempo.

Valentín Gómez Selección Vélez River City Group.jpg El defensor de 21 años ya tiene pasado como jugador de la Selección Argentina Sub-20.

El grupo inversor que tiene su base en el club inglés le había comprado la ficha del zurdo a Vélez en aproximadamente 10 millones de dólares, es decir, el valor de la cláusula de rescisión y lo iba a ceder a River. El plan en este traspaso finalmente trunco, que afianzaba la relación del City Group con el "Millonario" luego de las ventas de Julián Álvarez y Claudio "Diablito" Echeverri, era que el préstamo del marcador central sea por un año con opción a extenderse a dos. Además, durante ese lapso tenía la posibilidad de ir adquiriendo porcentajes de la ficha de Gómez con un tope del 50%.

A partir de la información y los datos que recaben, Demichelis y compañía deberán decidir qué hacer. Si consideran que el problema físico del futbolista no es grave buscarán avanzar para tratar de fijar una nueva forma de contratación. En ese caso, los dirigentes deberían sentarse cara a cara con los de Vélez para negociar por el joven. Eso sí, con otro precio. Con este antecedente, en River creen que ya no podrán pedirle los 10 millones de euros que le habían solicitado al City Group. Esta situación causó sorpresa en Vélez, donde aseguran que Gómez no tenía ningún problema. "Apenas tuvo hace dos años un esguince en la rodilla izquierda pero fue leve y continuó jugando con normalidad", aseguraron desde las oficinas del José Amalfitani.