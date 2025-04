Otra grave denuncia contra Wanda Nara

"Y en estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave. Pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber… Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer" escribió la conductora en su cuenta de "X".

Captura de pantalla 2025-04-01 a las 11.10.52a.m..png

Además, el viernes pasado, en una comunicación telefónica con el programa "LAM" (América TV), la mediática conductora de Telefe volvió a insistir con ese tema y dijo que sabía algo que era "terrible, peor de lo que cualquiera puede imaginarse" y esa información es "lo peor de lo peor que haría una persona" pero que prefería guardarse esa información porque "primero quiero hablarlo con las hijas de Jorge porque de verdad es tan fuerte que no lo quiero contar antes de discutirlo con ellas".

Por su parte, en el programa "Mujeres Argentinas" (El Trece), Elba Marcovecchio confirmó que denunciará a Wanda Nara por estas expresiones que calificó de "injuriantes, amenazantes y hasta lindando lo mafioso".

"Si tenés algo que contar, contalo. No amenaces, contalo. ¿Qué puede saber ella de nuestra vida o de nuestra familia? Nada. Ni mi familia ni yo vamos a soportar una injuria más. Es bajo y violento, ella que dice que fue víctima de violencia, está ejerciendo lo mismo contra mí, atentando contra mi honor, mi dignidad, mi honor profesional y personal y no lo voy a tolerar" manifestó la viuda de Jorge Lanata.