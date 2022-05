Vélez goleó 4-0 a Estudiantes y se metió en los octavos 

Embed

Con 13 unidades, el Pincha, que utilizó un equipo alternativo, se clasificó primero en la zona y el Fortín avanzó tras quedar en el segundo lugar con 8 puntos.

Si bien el conjunto de Liniers buscó tomar la iniciativa en el arranque, el cruce se desarrolló parejo. Ambos equipos tuvieron sus oportunidades y la tenencia del balón fue repartida.

A los 6 minutos el local dio el primer aviso: Joel Soñora disparó pero la falta de dirección le impidió acercarse a la apertura del marcador.

Estudiantes no tardó en responder, pero la buena respuesta de Lucas Hoyos le impidió concretar la llegada a Carlo Lattanzio, quien recibió un centro de la derecha y le pegó de volea pero su disparo impactó en la humanidad del arquero velezano y se fue al córner.

A medida que avanzó el tiempo, Vélez comenzó a controlar mejor la pelota y a través de un tiro libre alertó a la visita. Matías de los Santos conectó un centro pero Jerónimo Pourtau llevó tranquilidad a su equipo enviando el balón al córner.

A los 21 minutos llegó el primer grito de gol. Tras la asistencia de Máximo Perrone, Lucas Janson definió ante la salida del arquero Jerónimo Pourtau y colocó el 1-0 que le dio paz a Vélez, a sabiendas que ganaba Nacional en Montevideo.

El Fortín comenzó a moverse con facilidad en mitad de cancha tras abrir el marcador y su rival, sin generarle demasiados inconvenientes, le permitió dominar el encuentro.

Luego de varias aproximaciones, a los 42 el conjunto de Liniers celebró el 2-0. Lucas Janson volvió a decir presente con una definición sutil ante la salida de Pourtau y le permitió al local irse al descanso con un resultado parcial favorecedor.

El ritmo disminuyó en el complemento. Pese a que el local tuvo en su poder la pelota, el comienzo no contó con muchas emociones.

A los 21 minutos Estudiantes se salvó del tercero con suspenso. Lucas Janson disparó con tranquilidad y el balón salió muy cerca del palo de Pourtau.

Con el dominio del juego, Vélez no perdonó y a los 27 volvió a marcar. Mediante una gran definición, Lucas Pratto clavó el 3-0 que generó la euforia del público presente.

Los pibes platenses no supieron reaccionar y a los 30 sufrieron la expulsión de Bruno Valdez. El defensor vio la segunda amarilla y debió abandonar la cancha dejando a la visita en desventaja numérica.

Aprovechando su jugar de más y la confianza tras anotar tres goles, a los 37 Abiel Osorio clavó el 4-0. El delantero avanzó y con contundencia colocó el cuarto de la noche.

Finalmente, Vélez celebró de local la clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

Los equipos argentinos se impusieron en el Grupo C y avanzaron a la siguiente instancia de la competencia internacional. Tercero quedó Nacional de Montevideo e irá a la Sudamericana.

SINTESIS

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Máximo Perrone; Luca Orellano, Joel Soñora y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Estudiantes: Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Santiago Núñez, Jorge Morel y Bruno Valdez; Brian Orosco, Bautista Kociubinski, Gonzalo Piñeiro y Hernán Toledo; Carlo Lattanzio y Alan Marinelli. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 21m y 42m Janson (VS).

Goles en el segundo tiempo: 27m Pratto (VS), 37m Osorio (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Franco Zapiola por Lattanzio (EDELP) y Aaron Spetale por Toledo (EDELP); 17m Nicolás Palavecino por Marinelli (EDELP); 19m José Florentín por Garayalde (VS); 32m Abiel Osorio por Pratto (VS) y Gianluca Prestianni por Soñora (VS); 39m Nicolás Fernández por Orosco (EDELP); 42m Lenny Lobato por Orellano (VS) y Mateo Seoane por Perrone (VS) .

Expulsado: 30m del segundo tiempo Váldez (EDELP).

Árbitro: Nicolás Gamboa (Chile).

Cancha: Vélez Sarsfield.