Vélez logró un triunfo agónico en Uruguay y sigue con vida

El Fortín jugó bien, y pasó por todos los matices. Empezó perdiendo y quedaba afuera, lo pudo dar vuelta en el segundo tiempo, sufrió el empate por un penal a un minuto del final y terminó ganándolo 3-2 con un agónico cabezazo de Maximo Perrone al cuarto minuto de adición.

A sabiendas de sus urgencias, Vélez salió a tomar la iniciativa. Lo hizo con orden, conexiones y fútbol, basado en sus juveniles. Y así, antes del primer cuarto de hora tuvo dos jugadas claras por medio de Luca Orellano, una que pasó cerca y otra que se estrelló en el travesaño.

Pero la mala racha del Fortín en la Copa se tradujo al primer golpe de Nacional, cuando el equipo uruguayo poco y nada había hecho para conseguirlo. Y, como si fuera poco, el que lo marcó fue un ex Fortín: Zabala sacó un derechazo rasante desde la medialuna del área y la puso contra el palo.

Antes de irse al descanso, Vélez hizo justicia y empató el resultado con un golazo de Lucas Janson, que encaró por la izquierda del ataque, recortó hacia adentro y empaló un derechazo a colocar.

Para el complemento, Matías De Los Santos se puso alas y clavó el 2-1 a favor del equipo de Liniers tras un centro desde la derecha que mandó al segundo palo con un cabezazo letal. El resultado hasta allí era justo, hasta que Emanuel Gigliotti, a los 89, anotó el empate desde el punto penal y amargó al elenco argentino. Y después tuvo otra chance clara que salvó Gómez en la línea.

Pero Vélez iba a tener una más. La que lo salvaría. El milagro que esperaba para seguir con esperanzas y estar más vivo que nunca. Máximo Perrone fue el héroe que puso el frentazo por detrás de todos en el área chica y anotó el 3-2.

El marcador fue acorde al trámite. Ajustado, peleado, de ida y vuelta. Pero justo, porque Vélez fue más y tiene como premio el poder conseguir la clasificación a octavos de la Copa Libertadores contra el Pincha.

SÍNTESIS

Nacional: Martín Rodríguez; José Luis Rodríguez, Mathías Laborda, Nicolás Marichal y Camilo Cándido; Yonatan Rodríguez y Felipe Carballo; Alfonso Trezza, Diego Zabala y Alex Castro; Emmanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Máximo Perrone y Nicolás Garayalde; Luca Orellano, Joel Soñora y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Goles en el primer tiempo: 22m. Zabala (N); 45m. Janson (VS)

Goles en el segundo tiempo: 15m. De los Santos (VS); 43m. Gigliotti (N), de penal; 49m. Perrone (VS)

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Diego Rodríguez por Yonatan Rodríguez (N); 18m. José Florentín por Garayalde (VS); 20m. Leandro Otormín por Castro (N); 28m. Franco Fagúndez por Trezza (N); 29m. Leandro Lozano por José L. Rodríguez (N); 32m. Agustín Bouzat por Orellano (VS); 33m. Abiel Osorio por Pratto (VS); 41m. Mateo Pellegrino por Soñora (VS).

Arbitro: Piero Maza (Chile)

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo)