Vélez Sarsfield se lo ganó sobre el final a Rosario Central

Triunfazo de Vélez. No por quedarse con un partidazo ni por exhibir un alto nivel futbolístico, sino justamente por todo lo contrario: porque se quedó con un chatísimo encuentro en el José Amalfitani. No pasó absolutamente nada. Y cuando todos los indicios anticipaban un empate para el olvido, el Fortín lo ganó.

De todos modos, Vélez no tiene un funcionamiento aceitado y si Aquino no está activo ni fino, la V azulada no tiene volumen de juego. Y por su lado, si Rosario Central no es precisamente ambicioso a la hora de jugar de visitante, menos cuando Russo aliena un equipo mixto debido al trajín de partidos.

Embed VÉLEZ SE PUSO EN VENTAJA SOBRE EL FINAL ⚪



Abiel Osorio metió un tremendo cabezazo para el 1-0 ante Rosario Central#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Q8P5864zZS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 6, 2024

En el primer tiempo, lo más cercano a una jugada de gol fue un remate de media distancia que Jorge Broun controló sin problema. Mientras que en el complemento, sobre todo en el tramo final del duelo, hubo un poco más de ritmo por el cansancio que rompió el orden en el medio, y por la necesidad del Fortín de ir a buscar con más con más efusividad la victoria.

Los dos entrenadores intentaron, refrescando los costados, ser más picantes en los metros finales: Quinteros sumó a los pibes Lobato y Montoro, y Russo incluyó desde el banco a Campaz y Lovera, dos piezas claves en el campeonato conseguido el año pasado. Pero en ambos casos, fue más intención que otra cosa.

Sin embargo, sobre el final Aquino le puso la pelota en la cabeza al ingresado Abiel Osorio, quien con un sólido testazo venció la resistencia de Broun y decretó el 1-0 final. Allí sí los rosarinos se acordaron que en el fútbol hay que ir para adelante, pero no les dio el tiempo y se quedaron con las manos vacías. Si hay un mérito de los de Liniers es que juegan los 90' con el mismo enfoque, porque ya es recurrente que convierta en los últimos minutos.

Con la victoria, Vélez suma 15 puntos y se metió momentáneamente entre los cuatro primeros de la Zona A, ocupando el cuarto puesto hasta que jueguen River y Argentinos Juniors. Mientras que la derrota dejó a Rosario Central con 11 unidades, y ubicado en la octava colocación. En la próxima fecha, el Fortín visitará a Banfield el lunes, y el Canalla recibirá a Instituto de Córdoba el sábado.