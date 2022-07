Vídeo: El gracioso comentario de Carlos Tevez a Leandro Somoza

"Sí", le respondió riéndose el ahora técnico del Tiburón, quien también lo acarició en la espalda. Claramente todo este diálogo, corto y curioso, se dio en un contexto de confianza entre los protagonistas y al reencontrarse después de tiempo.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1544086564325801986 "EN QUÉ QUILOMBO QUE NOS METIMOS LOS DOS..." El abrazo entre risas de Carlitos Tevez y Leandro Somoza en la previa al duelo entre Rosario Central y Aldosivi por la #LigaProfesional. pic.twitter.com/xQaXRR7rs9 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2022

Tevez y Somoza se conocen de Boca. Leandro fue ayudante de Miguel Ángel Russo en el Xeneize durante 2019 y 2020, tiempo en el que estuvo Carlitos.

La frase que lanzó El Apache es bastante cierta. Carlos agarró a un Central que hace mucho tiempo no es competitivo y que si no hace un buen torneo desde el próximo año estará mirando la tabla de los promedios. Y Leandro asumió en Aldosivi, club en el que la lucha por la permanencia ya está instalada y lo estará toda la temporada.

"El fútbol siempre es así (un quilombo) y el que no lo vive de esta forma, se quedará en su casa. Con Carlos tengo una buena relación y nos reíamos un poco de eso sabiendo el partido que nos jugábamos pero tampoco es ni vida ni muerte", dijo Somoza sobre la situación con TyC Sports después del duelo, en el que se impuso su equipo por 2 a 1 sobre el de Tevez.

Y luego, el Flaco comentó que "ojalá le puedan traer muchos refuerzos", después de que él se fuera del Canalla por falta de incorporaciones.

Tras la segunda derrota seguida de su equipo, Tevez se fue sin hablar. Pero, no es que la haya suspendido. En la previa del encuentro, el Departamento de Prensa avisó que el exjugador de Boca no brindaría la habitual conferencia post partido en solidaridad con los periodistas de Rosario Central que no pudieron estar presentes en el José María Minella de Mar del Plata, debido a que Aldosivi determinó no acreditar a la prensa visitante por desarrollarse obras en el estadio que dificultan su ubicación.