Video: Miguel Ángel Russo evitó hablar de Boca, pero no desmintió su llegada posible llegada al Xeneize

"En el día de hoy no te respondo nada, no tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo quiera", continuó ante la reiteración de las preguntas. Y en la misma línea, en una conferencia exclusivamente sobre su posible llegada a Boca, remarcó: "Hoy me invade la derrota, el dolor, todo lo que digan yo no escucho nada ni me interesa, en el buen sentido lo digo. Hay que saber hablar, decir las cosas".

Además, le pidió a los periodistas que "no hagan conjeturas" y aseguró que no está pensando en nada porque lo invade el dolor por la eliminación con San Lorenzo, que se ilusionaba con llegar a la final, donde lo esperaba su clásico rival Huracán. "En el fútbol argentino cada vez que termina un torneo tenés que empezar de nuevo", aseguró, por lo que admitió que habrá una consideración de él sobre su continuidad en el club.

"Me quedo con un grupo bueno, que se superó mucho, especialmente los grandes y los chicos fueron acompañando. No es fácil armar planteles, no es simple, uno los entiende, los más grandes buscarán otro camino, pasa en el fútbol argentino, ya que me ocurrió en Central que una piedra me desarmó todo. Me quedo con el profesionalismo que han tenido, hablamos mucho entre nosotros y hemos ido creciendo", valoró a modo de evaluar el semestre.

Por último, el DT de 69 años, quien aseguró como un error que San Lorenzo juegue en los primeros días de junio por Copa Argentina con Quilmes por las varias ausencias con las que tendrá que afrontar el compromiso, expresó: "Estamos dolidos, es normal, pero esto es fútbol, hay que seguir. Es un equipo joven, con mucho camino por delante, es fútbol y a nadie le gusta perder".