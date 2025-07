River cerró otros dos refuerzos: Matías Galarza y Juan Carlos Portillo

Tras largas negociaciones, River y Talleres alcanzaron un acuerdo. Así, los dos volantes llegarán a Núñez en los próximos días para hacerse la revisión médica, firmar contrato y sumarse al plantel de Marcelo Gallardo, quien está haciendo un recambio en el plantel en busca de ser más competitivos.

A falta de confirmación oficial, River desembolsaría alrededor de 10 millones de dólares por el 70% de la ficha de Galarza Fonda y el 90% de Portillo. El primero es polifuncional: puede jugar de zaguero, lateral y mediocampista central. El segundo es volante zurdo de características creativas y más ofensivas.

Tanto el ex Unión como el paraguayo firmarán contratos por tres años y medio en el Millonario, es decir, hasta diciembre de 2028. Ya cerrado el acuerdo, se espera que en estos días viajen a Buenos Aires. No jugarán ante Instituto pero de no mediar imprevistos estarán disponibles para el duelo con San Lorenzo, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Así juegan Matías Galarza y Juan Carlos Portillo

