Villa volverá a las prácticas cuando termine el aislamiento

El delantero viajó a su país sin dar explicaciones y ahora la institución analiza posibles sanciones por no cumplir con su contrato, el cual vence el 31 de diciembre del 2024. Una vez que se presente ante los integrantes del sector de legales, será informado por la multa que recibirá debido al abandono de sus tareas.La postura del jugador fue no jugar más en Boca luego de que el club rechazara la oferta de Brujas. Al parecer las cosas cambiaron y ahora estaría dispuesto a reincorporarse a los entrenamientos junto a sus compañeros. Es decir que su intención sería cumplir con el contrato.La dirigencia pretende que el futbolista hable con el plantel ya que la relación quedó distante por su salida abrupta. Villa deberá pedir disculpas no solo en lo privado si no que también de manera pública con los hinchas. Luego en un futuro se verá si el técnico Sebastián Battaglia lo tendrá o no en cuenta.

El futbolista colombiano se entrenó el 31 de julio pasado por última vez. Ese día se llevó sus pertenencias y se despidió del, por entonces, entrenador Miguel Ángel Russo, por estar en contra de la decisión de la secretaría de fútbol que rechazó una oferta de Brujas de Bélgica.



Después de estar en Colombia sin permiso de la dirigencia, volvió al país el sábado pasado y se encuentra realizando el respectivo aislamiento en el marco del Covid-19.

Villa se mostró activo en sus redes sociales al volver a Argentina y posteo una foto en su cuenta de Instagram entrenando en su casa.

Por otra parte, el plantel de Boca realizó esta mañana una práctica bajo la lluvia y el entrenador no probó un posible equipo para jugar ante Rosario Central el sábado por la décima fecha de la Liga Profesional.



Las dudas de Battaglia son tres: El volante central, el interior por derecha y el delantero que acompañe a Luis Vazquez. El resto del equipo estaría confirmado con la vuelta de Marcelo Weigandt marcando punta derecha en lugar Luis Advíncula, quien jugará las eliminatorias con la selección de su país.

Posible once para enfrentar a Rosario Central: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Agustín Almendra o Diego González, Esteban Rolón o Alan Varela, Juan Ramírez y Aaron Molinas; Cristian Pavón o Norberto Briasco y Luis Vázquez.