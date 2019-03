Walter Erviti reveló una sanción insólita de Oscar Ruggeri: "No me dejaba ir a vivir solo"

Aunque sus métodos no fueran muy ortodoxos, el "Cabezón" lo marcó y le enseñó cosas puntuales como "ganar". Así lo aseguró en una entrevista que concedió esta tarde a Fox Sports: "Yo vivía en la pensión y Oscar no me dejaba vivir solo. Entonces, una noche no vuelvo a dormir porque se me hizo tarde y era peligrosa la vuelta al Bajo Flores. Al otro día, cuando llegó a dormir, lo tenía en la puerta del vestuario esperándome".

"Me pregunta dónde dormí. Le dije en lo de mi hermano y él me dijo: 'A partir de ahora estás lesionado, el fin de semana no vas a jugar'. Me la pasé trotando alrededor de la cancha. Hizo todo, me veía jugar alrededor de la cancha y se reía. Con el tiempo lo entiendo, no tan exagerado, pero lo entiendo. Él me enseñó cosas muy puntuales, sobre todo, ganar", agregó con nostalgia.

Ruggeri erviti

Minutos más tarde, durante el programa 90 Minutos de Fútbol, el otro involucrado se mostró agradecido por el recuerdo de su ex dirigido y, entre risas, reveló el desenlace: "¿Cómo terminó la historia? Me echaron igual de San Lorenzo".

ruggeri sobre erviti

ADEMÁS:

Ricardo Centurión y otro video que lo vincula en un escándalo nocturno

Dura sanción para Pochettino por el enfrentamiento con un árbitro