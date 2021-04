Wanchope Ábila: Emotiva despedida en sus redes sociales

Durante su presentación en el club de Estados Unidos, el delantero sorprendió con sus declaraciones referidas a su salida de Boca: “No era mi intención salir de Boca. Tuve otras opciones, pero no eran las que más me gustaban o seducían. Ahora estoy muy tranquilo acá, pero con el tiempo se sabrán las cosas y saldrán a la luz”.

Y además, el delantero que también pasó por Huracán e Instituto de Córdoba agregó: “Ser el 9 de Boca es lo mejor del mundo. Es la mejor sensación y la mejor experiencia que puede tener un jugador de fútbol. A mí no me molestaba esa presión, me encantaba y la he disfrutado muchísimo. Fue un privilegio y ahora espero que todo lo que he aprendido lo pueda depositar al servicio del equipo”.

En las últimas horas, el ex goleador del equipo xeneize, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a todo el mundo Boca. Donde entre otras cosas, destacó su paso por el club y el haber jugado junto a Carlos Tevez: "Fui afortunado en esta hermosa profesión de haber cumplido mi máximo sueño, que era jugar con esta camiseta, y encima con mi máximo ídolo: Carlos Tevez”.

Ramón Wanchope Ábila convirtió 36 goles en 83 partidos con la camiseta de Boca. Además, participó en cuatro títulos: la Superliga (2017/18 y 2019/20), la Supercopa (2018) y la Copa Diego Armando Maradona que arrancó en 2020 y concluyó este año.

El delantero fue cedido al Minnesota United, con una opción de compra tasada en aproximadamente 4 millones de dólares. En su actual club vuelve a compartir vestuario con Emanuel Reynoso.