Gabriel Batistuta explicó por qué su hijo trabaja en una fotocopiadora

Bati destacó que uno de sus hijos trabaja en una fotocopiadora para poder comprarse su primer auto. En este sentido, en una entrevista a la radio local Reconquista Hoy, el delantero pareció tomar la frase del ex presidente Juan Domingo Perón que sostiene que "el trabajado dignifica" y, en ese sentido, el ex atacante marcó: "Que mis hijos trabajen es regalarles dignidad, sobre todo a ellos. Podría tranquilamente darles el auto, pero no sé si se sentirían felices, no sé cuánto les duraría esa felicidad".

El caso particular es del de Joaquín, el tercero de los cuatros hijos que Bati tuvo con Irina. Los otros son Lucas, Shamel y Thiago. Joaquín nació en Florencia el 29 de junio de 1998 y con 20 años vive en Reconquista con sus padres, estudia y, por supuesto, trabaja en una fotocopiadora.

En ese sentido, Bati agregó: "Cuando se suben al auto, pasan por el centro y las chicas los miran, interiormente saben que el auto no es de ellos. Yo entiendo que tiene otro sabor cuando va en un auto menos lindo, pero dice: 'Me lo gané solo'".