5 trucos para organizar tu armario rápido y maximizar el espacio

Pero, ¿cómo logramos es armonía en un espacio que varias veces por día podemos llegar a dar vuelta de cabo a rabo? La respuesta fácil siempre viene de la mano de gastar plata en un armario más grande y con más prestaciones pero, con algunas técnicas simples se puede contribuir, en gran medida, a crear un entorno más ordenado y manejable.

image.png La organización del un armario es todo un desafío

A continuación, cinco trucos de organización que funcionan en todo tipo de armarios, desde los más modestos hasta los que desbordan de lujo.

• Sincerarse

Hasta los armarios más grandes se llenan en algún momento, así que el primer paso siempre es sacar todo lo que está en exceso. Una buena manera de mantener en un caudal constante nuestro vestuario es realizar una selección dos veces al año: antes de la primavera o del verano y nuevamente antes del otoño o el invierno.

Para esta tarea solo hay que sincerarse y preguntarse: ¿usé esto en algún momento del año? Si la respuesta es no, ya es hora se separar esa prenda y darle otro destino. La mejor forma de encontrarle un nuevo destino a esas cosas que ya no usamos es, simplemente, donarlas.

image.png Sincerarse y soltar

• Paso a paso

Cuando ya hayamos seleccionado lo que va a conformar nuestro armario comienza la etapa de organizar ese contenido. El consejo, hacerlo poco a poco. Podemos apuntar a un cajón específico o a un tipo de artículo puntual, como puede ser la ropa interior o la ropa de abrigo.

Una vez que ya tenemos ese punto de inicio, la idea es tratar de resolver con lo que nuestro armario nos da desde el punto de vista estructural y no desesperarnos en comprar esos productos organizacionales tan de moda. Saber exactamente lo que se guarda y dónde antes de determinar y gastar plata en espacios de almacenamiento adicional.

image.png Las valijas vacías son un grandes aliadas a la hora de generar espacio

• Darle uso a las valijas vacías

En armarios especialmente pequeños, la limpieza a veces no es suficiente. Para liberar espacio, la clave es sacar y poner los artículos según la temporada. Un truco para poder llevar a cabo esta tarea si no contamos con el espacio suficiente es poner eso que no vamos a usar por un tiempo en valijas que tengamos a mano.

Una cuestión clave en esta tarea es realizar un inventario de qué ponemos en cada valija con su rotulación correspondiente.

• Colgar el calzado

Algo que se extiende y va ocupando cada vez más espacio, es el calzado. Una de las soluciones más fáciles, siempre que tengamos la posibilidad, es colgarlos. La mayoría de los tipos de zapatos entran en un organizador colgante.

zapatos.png Colgar el calzado evitará ese caos en el piso de nuestros armarios

Este tipo de accesorio para nuestro armario son fáciles de encontrar, suelen tener precios muy asequibles y son compatibles con la mayoría de las puertas de armarios de tamaño estándar.

• Un cajón, un archivador

Todos revolvimos y revolvimos cajones en una búsqueda desesperada de esa prenda que vaya a saber uno dónde estaba. Para evitar esto, la clave es tratar la ropa como si fueran "archivos".

Este método, llevado a la fama por la referente máxima de la organización, Marie Kondo, tiene múltiples beneficios: no solo hace que cada prenda sea más fácil de ver, sino que también te permite colocar más prendas en el cajón.

image.png El método Marie Kondo, clave para la organización

En lugar de doblar la ropa y apilarla como hojas de papel de impresora, doblala por la mitad una vez más y apilala una al lado de la otra como archivos en un archivador.