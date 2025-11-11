General |

Alerta: la tormenta negra llega al AMBA con viento y aire del sur

El SMN confirmó que el fenómeno comenzará a sentirse entre las 18 y las 21. Habrá granizo, viento fuerte y luego una entrada de aire frío patagónico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un frente frío proveniente del sur recorrerá este martes el centro y norte del país. El fenómeno, que ya afecta a varias provincias, llegará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre las 18 y las 21 horas.

Popularmente conocida como “tormenta negra”, por el oscurecimiento repentino que provoca, la formación traerá lluvias intensas, granizo aislado y viento fuerte. El SMN mantiene activa una alerta amarilla para toda la región.

El cambio de aire que pone fin al calor y trae el frío patagónico al centro del país.

Qué esperar esta noche

De acuerdo al pronóstico, la probabilidad de tormentas alcanzará su pico hacia las 20:00, con un 90% de chances de lluvia. Luego, hacia las 23:00, se espera una mejora progresiva, con cielo “parcialmente nuboso” y temperaturas más frescas.

Aire frío y cambio de masa

El frente viene acompañado de aire patagónico, que modificará las condiciones del centro del país. Si bien el termómetro descenderá levemente esta noche, de 25°C a 20°C, el cambio más fuerte se notará el miércoles, con vientos del cuadrante sur y una sensación térmica más baja.

El SMN recomienda a la población mantenerse informada y evitar circular durante el momento de mayor intensidad de viento o lluvia.

