Reino Unido: una mujer se casó con su pareja de toda la vida sabiendo que horas después moriría

El casamiento se realizó el 3 de noviembre de 2025, en su casa de Milton Keynes, rodeada de sus hijos y amigos cercanos. A las dos de la tarde dieron el “sí”. Ocho horas más tarde, Jade murió.

“Me dijo que era feliz de ser mi esposa y que no llorara. Después se fue en paz”, relató Adam a medios locales, al recordar las últimas palabras de su pareja.

La lucha contra la enfermedad

A Jade le habían diagnosticado cáncer en agosto de 2023, cuando aún se encontraba en estadio 2. En pocas semanas, la enfermedad se extendió a otros órganos y los médicos le dieron solo tres meses de vida.

El matrimonio estaba previsto para noviembre de 2026, cuando la pareja cumpliría veinte años de relación, pero el avance del cáncer los obligó a adelantar la ceremonia. “Sabíamos que el final estaba cerca y queríamos hacerlo realidad mientras pudiéramos”, explicó el esposo.

Un amor que trasciende

Durante la boda, Jade fue trasladada en silla de ruedas, visiblemente debilitada, pero con una sonrisa. “Nos miramos, lloramos y nos dijimos ‘sí, quiero’”, recordó Adam.

La historia se difundió rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la fortaleza de la mujer y el gesto de amor de la pareja. Familiares y amigos la despidieron como una persona “valiente, alegre y llena de amor”.