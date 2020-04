Alertan por crecida de casos de estrés y de depresión

"Vida normal"

Hace más de 30 días comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno y la estabilidad emocional es un tema que le preocupa a los psicólogos. Es que las tensiones e incertidumbres, más el deseo de volver a tener una ‘vida normal’, son parte de las preocupaciones de todos los argentinos, amén de que mejore la situación sanitaria en lo que respecta al Covid-19.

Muchas consultas

Al respecto, la psicóloga Débora Blanca (MN 23548) indicó que, una vez finalizada la cuarentena, van a haber ‘muchas consultas (a los psicólogos), porque van a quedar los resabios de todo el padecimiento de estos días’.

‘No solamente creo que van a subir las consultas psicológicas sino también mucha gente va a recurrir a los médicos, ya que no todos manifiestan el padecimiento a nivel mental sino en el cuerpo. Y así, seguramente, los médicos van a derivar a los pacientes a los psicólogos al ver que en el organismo no hay nada’, agregó.

En diálogo con Diario Popular, Blanca explicó que ‘debemos comprender que estamos viviendo algo sin precedentes’ y que se trata de ‘algo para lo que no estábamos preparados’.

‘Es una situación no deseada que nos pide que nos quedemos adentro, que no nos veamos con nuestros afectos e interrumpe o configura nuestro trabajo. Todo esto trae la reducción de ingresos de dinero, el miedo de perder la fuente de trabajo, la interrupción de proyecto, entre otros’, afirmó.

Y, en este contexto, reflexionó: ‘Me pregunto entonces, ¿cómo no estar triste? ¿cómo se puede no tener de tristeza? Es muy difícil, se puede estar triste, inestable y temeroso. No está mal, somos personas que podemos tener miedo y angustia. No hay un panorama claro de cómo va a ser todo después de esto, eso genera incertidumbre’.

¿Y la depresión?

Por otro lado, la psicóloga se refirió a los pacientes diagnosticados con depresión y a aquellos que, sin ningún tratamiento psicológico, podrían estar padeciéndolo sin saberlo.

‘La depresión es una patología severa. Si hay personas que están sufriendo depresión, seguramente ya han tenido episodios depresivos previos a la cuarentena y ahora se exacerbó con esto’, aseveró al tiempo que añadió: ‘Esta situación es caldo de cultivo para lo peor de cada uno. Es algo sin precedentes, nadie vivió algo así en su vida’.

Por este motivo, explayó la especialista, es posible que ‘haya una recaída en casos donde hubo antecedentes de depresión’. Sin embargo, precisó, lo que hace la diferencia ‘es si se trató, si está en tratamiento o si nunca lo hizo’.

‘Es muy distinto para alguien que sigue teniendo ese espacio para decir lo que le pasa y el terapeuta lo alivie en comparación a una que nunca se trató y ahora debe estar teniendo sus síntomas completamente florecidos’, manifestó.

Para Blanca, la pandemia y su correspondiente aislamiento le recuerdan a la época del corralito, en cuanto a ‘cómo las personas tenían tanta angustia’. ‘La gente estaba muy mal, acá va a pasar lo mismo y, de hecho, ya está pasando. Hay que estar muy fuerte y tener vínculos muy fuertes porque si no te caes’, alertó.

Sintomatología

Sobre los síntomas que pueden presentar las personas en aislamiento, la especialista observó ‘asfixia, momentos de angustia, tristeza, insomnio, dolores de cabeza y en otras partes de cuerpo, desgano, el propio aburrimiento, sensaciones de sin sentido, nostalgia, miedo, estrés y ansiedad’.

¿Para preocuparse?

No, por lo pronto, pero sí si se mantiene en el tiempo se deben prender las alertas. ‘Todas estas cosas pueden estar pasando, el tema es si se siente un rato esto y después se sale de ese estado y se conecta con otra cosa. El problema es si la persona está todo el día así, triste, con insomnio y demás, en ese caso se le debe pedir ayuda a un profesional’, sentenció.

Herramientas

Bajo esta línea, la psicóloga hizo hincapié en una serie de herramientas para luchar contra este difícil momento. ‘Hay recursos para luchar contra esto como leer, escribir, estar en contacto con nuestros seres cercanos de forma virtual, hacer actividad física si se puede y demás. No hay que asustarse si uno se siente triste o tiene miedo, no hay que enroscarse con que uno se está enfermando, porque es lógico que uno se sienta distinto, porque esta situación es distinta’, finalizó.

Para finalizar, un dato proveniente del exterior. La informaci•n dice que uno de cada cinco niños que permaneció bajo cuarentena o confinamiento obligatorio en China presentó síntomas de depresión y ansiedad, de acuerdo a un estudio realizado por Universidad de Carolina del Sur y la de Huazhong, entre 2.330 menores escolarizados y preadolescentes de las ciudades de Wuhan y Huangshi, en la provincia de Hubei, los epicentros de la pandemia por COVID-19. La investigación académica fue publciada por JAMA Pediatrics, una de las revistas de divulgación científica más importantes y prestigiosas del mundo.