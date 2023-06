Alquiler de canchas de fútbol: el boom post Mundial que atraviesa la crisis

"Nos arriesgamos a las multas, pero la realidad es que estamos endeudados y nuestros empleados necesitan darle de comer a sus familias", manifestaban sus dueños. Algunos, incluso, armaban un picadito en protesta frente a municipios de la Provincia y exigían volver a trabajar con protocolos.

A casi tres años de aquella postal en tiempos de barbijos, el escenario resulta distinto para el sector. Superada la pandemia de Covid-19, regresó el hábito de jugar al fútbol o participar de un torneo en cualquier día de la semana. Y el alquiler de canchas atraviesa un boom. En este auge mucho tiene que ver el post Mundial de Qatar 2022, donde la Selección se quedó con el título. Así pudo comprobarlo un relevamiento de Popular por complejos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

"Hay un nivel de actividad muy bueno. Después de las cinco de la tarde comienza el horario de mayor demanda, porque vienen las personas que salen de los trabajos. Tenemos muchos clientes con abono fijo que vienen a jugar, al menos, una vez por semana. Y así como pueden bajarse algunos por distintas razones, enseguida llegan otros y por momentos cuesta encontrar lugar", explican desde un complejo ubicado en Caballito, a pocas cuadras del estadio de Ferro.

Lo mismo afirman desde Fútbol Vieytes, en la zona de Barracas. "De a poco nos fuimos acomodando a la post pandemia. Habíamos notado un crecimiento con la Copa América en Brasil y ahora lo vemos mucho más después del Mundial de Qatar. Los días más fuertes son los jueves y los viernes", cuenta Pedro, encargado del lugar con nueve canchas, en diálogo con Popular. "Al ser una actividad física, la gente que quizás no tiene tiempo de ir al gimnasio o salir a correr busca alguna forma de moverse y viene a jugar al fútbol", agrega Marcelo, dueño de un predio en Berazategui.

El fenómeno se produce en tiempos de recortes de gastos en otras actividades y una dinámica inflacionaria que en mayo pasado alcanzó una variación interanual del 114,2%. ¿Cuánto cuesta alquilar una cancha de fútbol para jugar durante una hora? Los precios arrancan en los $6.000 y pueden superar los $30.000. Esas cifras varían de acuerdo con el complejo y la zona donde se encuentra ubicado. "Más allá de la crisis, la gente trata de venir aunque sea una vez por semana. Hay momentos en los que se hace difícil encontrar horarios libres", comenta el dueño de un predio de la zona oeste del conurbano.

Junto con la opción de alquilar una cancha para jugar entre amigos o compañeros de trabajo, también aparece la posibilidad de disputar torneos de fútbol cinco u ocho. Según pudo averiguar Popular, las inscripciones van desde los $15.000 hasta los $25.000. A eso se suma el costo por partido, que puede ir desde los $10.000 hasta los $17.000.

notafutbolcinco2.jpg El fútbol femenino se suma a la tendencia del alquiler de canchas de fútbol o los campeonatos en cualquier día de la semana.

Alquiler de canchas: ¿Qué lugar ocupa el fútbol femenino?

El boom del alquiler de canchas post Mundial de Qatar tiene lugar, también, en medio del crecimiento del fútbol femenino. "Esto empezó hace cinco años y ya lo tomamos como algo común. A veces juegan entre ellas y también lo hacen de manera mixta. Incluso ya tienen horarios definidos en los que vienen a entrenarse. Durante la semana vemos chicas de 17 u 18 años, y más grandes también", señalan dueños y encargados de complejos.

Ese es el caso de Florencia Gualtieri, asesora política y comunicacional. "Empecé a jugar antes de la pandemia y, en ese momento, era muy difícil encontrar chicas. Capaz que se suspendía el partido porque éramos muy pocas, hacía frío o surgían otros inconvenientes. Ahora pasa todo lo contrario y existe una red de contactos armada", afirma al ser consultada por Popular. "Si falta una, escribo en un grupo de whatsApp y alguien se suma. Antes eso no pasaba. Y cada vez juegan más chicas", agrega.

"Acá no notamos el impacto de la inflación. La gente viene y juega", ratifican desde el sector. Y Gabriela Vidart, abogada de 25 años que participa en torneos de fútbol femenino, resume en esa línea: "Si tengo que hacer un recorte de gastos, por ahí prefiero no salir a comer o evitar otras actividades menos indispensables. Prefiero no dejar de ir a jugar con mis amigas, porque me divierte y ayuda a despejar la mente".