"Consulté en el Registro de las Personas a nivel nacional y provincial y figuro vivo. Pero cada trámite que hago, principalmente en organismos oficiales, estoy muerto. Es una pesadilla", aseguró.

En los primeros meses del 2017 comenzó con los trámites administrativos para jubilarse y ahí tuvo la primera gran sorpresa: figuraba muerto. Hizo trámites para conseguir certificados de supervivencia, fue a numerosas oficinas para comprobar en los papeles que aún seguía vivo y tenía derecho a una jubilación.

“Terminamos el trámite en Gonnet, por consejo de mi abogada. No lo podía creer lo que me ocurría porque se cómo se manejan estos trámites a raíz de que mi última etapa como empleado la desarrollé en una casa de sepelios”, contó Raingenbonn al diario El Día.

Tras superar el primer problema, llegó el segundo. Cuando fue a cobrar la jubilación al Banco Nación, también estaba muerto en los registros. Tras interminables visitas a oficinas gubernamentales, logró cobrar los retroactivos correspondientes.

Pero todo podía ser peor: hace pocos días le llegó la tarjeta de PAMI y cuando intentó activarla a través de la página web de la obra social nacional le salió el cartel que no podía avanzar por “datos inconsistentes”.

“Otra vez figuro como muerto. Le pedí al empleado que lo solucione, que no me haga pasar otra vez por la misma pesadilla porque no quería afrontar la misma pesadilla pero me respondió que iba a hacerlo cuánto antes, sin darme mayores precisiones. Lo cierto es que estoy sin obra social y a mi edad no puedo estar pendiendo de un hilo porque si me pasa algo se me dificulta afrontar los gastos en caso de un cuadro complejo. Estoy desesperado”, concluyó.