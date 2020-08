Anti Covid-19: Diseñan en el conurbano sistema para desinfectar colectivos

Se trata de INGENAR, la marca que adoptaron estos emprendedores de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela al registrar su creación, el SIDEC (Sistema de Desinfección de Colectivos), que fue aprobado por la ANMAT y ya empieza a ser valorado por la gente, las empresas de transporte público e incluso por autoridades municipales.

SIDEC utiliza el sistema hidráulico que tienen por defecto las unidades para frenar o abrir sus puertas y rocía un desinfectante recomendado por la OMS (hipoclorito de sodio diluido al 0,1%), que sale por varias boquillas durante un minuto, mientras que se seca en otros cuatro minutos.

"La idea es que, al llegar el chofer a la terminal, active el sistema mediante una llave y luego se baje para su tiempo de descanso. En ese lapso, se realiza una aspersión de líquido entre 30 y 45 segundos. Luego, queda expulsando solamente aire para ayudar al secado, que tarda en total menos de 5 minutos", expresó en diálogo con DIARIO POPULAR Mariano Ferreirone, ingeniero en Sistemas de la UTN y uno de los integrantes del novedoso proyecto.

Una vez concluido el proceso, Ferreirone contó que el conductor "sube y puede comenzar el recorrido con la garantía de que la unidad salga desinfectada en cada cabecera sin depender de un accionar humano que, por más que tenga la mejor de las voluntades, puede tener algún error en cuanto al alcance e incluso corre riesgo de contagiarse".

"Así ganan todos"

Sobre la cantidad de usos en cada jornada, explicó: "Los colectiveros salen de la terminal van a un punto final y vuelven. El Ministerio de Transporte exige que se desinfecte en cada media vuelta, es decir en cada cabecera. Como normalmente una unidad hace cinco vueltas, el colectivo se desinfectaría 10 veces por día".

Otra de las ventajas del SIDEC, según el ingeniero, se produce si se detectara en pleno recorrido a un paciente con síntomas de coronavirus. "Supongamos que hay un control y hay que aplicarle el protocolo a un pasajero. Se puede activar el sistema, desinfectar en cinco minutos y la gente vuelve a subir para circular", señaló.

Y resumió: "Así ganan todos. Los pasajeros no pierden tiempo ni se arriesgan a contagiarse. La empresa no tiene a toda la gente parada en un lugar durante mucho tiempo ni tiene que dejar a esa unidad parada hasta que la desinfecten y el chofer no tiene que seguir conduciendo expuesto a un muy probable contagio".

Además de Ferreirone, INGENAR cuenta con un equipo multidisciplinario: Tomás Ferreirone, Luis Moreno, Diego Zaracho y Macarena Fernández Acuña, todos ellos estudiantes avanzados de Ingeniería Industrial de la UNAJ; Javier Solís, alumno de Informática de la misma universidad; María Belén Moreno, que cursa Licenciatura en Administración en la UNAJ; y Fernando Leguizamón, transportista.

A ese equipo se suma un asesor que es el ingeniero Luis Gómez, profesor de la UNAJ, quien fue decisivo a la hora de patentar el producto, registrar la marca y otros trámites fundamentales para este grupo de emprendedores, que por ahora hace el gasto de su bolsillo, aunque pretende sumarse al PAC COVID-19, por el cual el gobierno otorga asistencia económica a pymes que contribuyan a mitigar el coronavirus.

El proyecto surgió en mayo y se concretó en apenas tres meses. Todo nació con la idea de ayudar a la gente en medio de la pandemia y teniendo en cuenta que es la era de la tecnología.

"Muchos no nos conocíamos, pero empezamos con charlas individuales y después con reuniones grupales, todo en forma virtual. Y después empezamos a investigar hasta que avanzamos en un prototipo, con el sistema de mejora continua", expresó Ferreirone.