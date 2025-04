Arrancó la sucesión de Francisco: ¿Cómo se vota al nuevo Papa?

Estuvieron en el Aula Nueva del Sínodo unos 60 cardenales que comenzaron con un momento de oración por el difunto religioso argentino. Los presentes juraron observar fielmente las normas de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis respecto a la vacante de la Sede Apostólica y a la elección del nuevo líder de la Iglesia, luego cantaron el Adsumus y se leyeron los párrafos 12 y 13 de la Constitución Apostólica.

Luego, el cardenal Kevin Joseph Farrell dio a conocer a los presentes el testamento de Francisco que se había compartido en redes sociales este lunes por la tarde. En esta primera Congregación también se decidieron las fechas del traslado y del funeral, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Además, se indicó que la segunda Congregación General tendrá lugar este miércoles por la tarde, ya que por la mañana los cardenales participarán en el traslado del féretro de la Casa Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Hasta el sábado, las multitudes se acercarán a San Pedro a despedir al jesuita argentino que reformó a la Iglesia.

Ese día, desde las 10 y en presencia de jefes de Estado y líderes de distintas confesiones, tendrá lugar un funeral de Estado que será, al mismo tiempo, ceremonia religiosa y escena política global. Lo oficiará el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re.

Finalmente, el cuerpo será trasladado a una tumba sencilla de la Basílica de Santa María la Mayor, tal como él había dispuesto. Solo entonces comenzará realmente el proceso de selección del sucesor de Francisco en la Capilla Sixtina. Las normas establecen que el cónclave no debe convocarse durante los Novediales, es decir el período de nueve días de misas por el alma del Papa fallecido que empieza a contarse desde el entierro, ni extenderse más allá del vigésimo día tras su muerte.

En este caso, con el funeral fijado para el 26 de abril, los Novediales concluirán el 4 de mayo y el cónclave podrá comenzar entre el 5 y el 10 de mayo, fecha límite marcada por la normativa vaticana. Son 135 los cardenales con derecho a voto, todos menores de 80 años, procedentes de 71 países.

Por el momento, asistirán al cónclave para elegir a un nuevo Papa un total de 133 líderes religiosos, por lo que la mayoría para nombrar al futuro Sumo Pontífice quedará en 89 votos. El cardenal Antonio Cañizares, de 79 años, arzobispo emérito de Valencia, con opción a voto, no asistirá por “motivos de salud”, según confirmaron fuentes del obispado valenciano a El País.

Esta baja se suma a la del bosnio Vinko Pulji, de 79 años, quien tampoco estará presente debido a su delicado estado de salud. "Mi salud no me permite asistir a un tercer cónclave. Los médicos no me lo aconsejan y no creo que pueda resistir físicamente. No iré a Roma, salvo que el Vaticano me lo solicite expresamente. He aprendido a escuchar”, explicó a Radio- Televisión Herceg-Bosna.